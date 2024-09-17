貨運方面，8月按年增加 6.3%至12.42萬公噸貨物。月內貨物收入噸千米數按年下跌 0.9%，運載率下跌 1.7 個百分點至57.1%，而可用貨物噸千米數則按年增加 2.1%。首8個月，載貨量按年增加 9.8%至97.05萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.8%，而貨物收入噸千米數則上升 3.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，8 月仍然是傳統夏季旅遊高峰期，延續7月的強勁客運需求，單月載客量連續兩個月突破200萬人次，更於8月10日錄得接近7.5萬人次載客量，創疫後單日新高。另外，月內包括香港在內的大灣區休閒旅遊需求殷切，主要集中於短途航線。月初恢復的寧波航線亦表現良好，顧客主要來自內地、香港和印度。

至於貨運， 月底的貨運需求回升，符合踏入年末傳統旺季的預期。特殊運送方案方面，其中動物運送的載貨量受東南亞及北美的出口帶動，而來自美國對醫藥品運送的出口需求亦見殷切。

展望未來，十一國慶即將來臨，內地顧客於「黃金周」長假期外遊的預訂數字理想，當中以東南亞國家最受歡迎，前往日本及南韓的需求亦旺盛。隨著9月下旬進入傳統旺季，公司會額外增加每周五班前往北美的航班。除電子商務相關貨運持續增加外，預期由內地、東南亞及印度出口的高科技及電子產品亦有增長。

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