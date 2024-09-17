消息指，嘉德置地相比其他私募基金對手，有較大機會勝出，但是相關的股權買賣談判仍在進行中，未落實最後決定。復星國際股價今日收報3.99元，無上落；復星文旅今日股價升1.59%，見3.18元。此前，復星國際已經持續出售手上部分業務，減低負債。現時Club Med歸復星文旅旗下經營，正在全球營運67座渡假村。嘉德置地及復星文旅，均沒有回應彭博的查詢。

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