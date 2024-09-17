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港燈：已採取措施應對極端天氣 料有足夠能力應付至21世紀末

港燈（2638）表示，近年大力提升電力系統抵禦極端天氣的能力，其中強化南丫發電廠抵禦風暴潮與越堤浪的工作，以及新建變電站對抗水浸影響的新措施只要全面落實，港燈屆時將有足夠能力應對至21世紀末，由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。

港燈參照政府間氣侯變化專門委員會（IPCC）報告與香港多份水文和天文資料和預測，採取5項主要措施，進一步提高自身供電設施的設計標準，又規劃和推行防止發電廠和變電站受水浸、惡劣以至極端天氣影響的相關措施。

港燈輸配電科總經理楊廣通指出，近年氣候變化加劇，風暴威力不斷增強，對港燈的供電系統構成威脅。他表示，港燈已重新檢視現行策略，強化應變措施。其在過去10年更分批為超過280個變電站加裝或提升防洪設備，包括加裝自動抽水泵；在變電站入口和通風入口，加裝擋水牆/板；在主要供電設施加裝承托基座，加強防洪能力；安裝閉路電視、 安裝多階段水浸警報系統；及利用遙距系統加強電站監察，掌握電站實時情況。

針對年前超強颱風山竹來襲時，港島東部港燈的設施錄得水浸最高水位達正5.45米主水平基準（PD）。港燈全面檢視了在相關地區的所有變電站和南丫發電廠的所在地，在可行情況下，正分階段為變電站加裝或提升高度為正6.0米PD的擋水牆，預計到2026年初有關提升工程將覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。其早前甚至修訂內部指引，由2022年6月開始所有新興建的主變電站，防洪能力一律要提升至可以應付高度為正7.0米PD的水浸情況，因此未來將有足夠能力去抵禦直至21世紀末，因水平面上升而可能發生的水浸。

港燈發電科總經理周火勝透露，南丫發電廠內早前落成投產的燃氣發電機組 L12 ，以及正在興建的L13機組，建築物的地基高度已採用正7.0米PD 的規格。發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約2米高的防洪牆。在今年內亦會在發電廠內近海位置加裝「可拆除式防洪閘」，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置。他們亦致力完善應對惡劣以至極端天氣的軟件配套，包括在超強颱風襲港時，安排足夠營運和維修人員在發電廠留守，以及通過定期演習，提高發電廠人員應對暴風和水浸的能力。

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