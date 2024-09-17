美銀進行9月份環球基金經環調查顯示，自從6月份以來，環球市場的投資情緒有所改善，並且充滿美國減息等於軟著陸的樂觀情緒。業界的現金水平降至4.2%，該行的牛熊指標更降至5.4，投資者有如「緊張的牛（nervous bulls）」9月份的調查顯示，資金已由周期性資產，如配置到商品見7年低位；有更大的轉向債券敏感類項目，例如公用事業超配水平至2008年以來高位。技術上，若其後美國減息幅度越大，周期性資產表現會越佳。
根據調查顯示，在最大的確信類別方面，有九成投資者已預期，孳息曲線會有更大斜度；八成投資者預期經濟會軟著陸；七成投資者認為高質股會優於低質股。宏觀角度而言，一般預期環球經濟增長處於低水平，並分別有79%、11%及7%被訪者預期經濟會軟著陸、硬著陸及未來著陸。儘管內地經濟處於三年的增長低潮，但是有三分之二被訪者認為，環球經濟不太似會出現衰退，投資者亦喜好企業提升股東回地，並創11年來統計高位。
該調查亦反映出，有六成被訪者認為銀根政策過緊，創調查有紀錄以來16年高位，並有九成人預期孳息曲線更斜。投資者的風險胃納創11個月低位，大部份集中買美股七巨頭，佔比達46%，但會沽內地股，及建立黃金長倉博升勢。
在相反交易策略方面，調查顯示，投資者會在商品、內地、資源、科技及房託建立長倉，並在債券、公用事業、必需品及醫健建立短倉。
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