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銀河國際證券料本港樓價2025年及2026年分別反彈3及5%

銀河國際證券最新發表報告，預期本港樓價將於2025年後彈，並估計在美國減息在即，個別股份在基本因素改善下，香港地產股在未來 12 個月表現將跑出。該行又預期，在過往三年累跌3成後，本港樓價在2025年及2026年將分別反彈3及5%。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武估計，內地居民的潛在房屋需求相當於 2024 年香港新樓銷售量的 6- 8 倍，並應推高住宅租金，重申看好香港住宅市場，並偏好新鴻基地產（0016）及恒基地產（0012），因其可售貨量充足，而高息股中則偏好領展（0823）、嘉里（0683）及恒隆地產（0101）

鄭懷武指，自美國在2022年3月首次加息以來，港樓價累跌35%，相信本港地產股將在未來12個月跑出，受益於美國自本月起減息及基本因素改善。由於美國減息及住宅租金上升等，將持續為港樓買家改善信心。

與此同時，自 2023 年起大量中國人才湧入香港，創造了穩健的租賃和房屋需求。加上香港特區政府撤辣後，將有利於 2025 年的成交量及樓價。

鄭懷武指，美國每減息100個基點，預期發展商純利將上升4%。而本港地產股預期將受惠於未來利率下調，因為本港地產股中有約53%是浮息債務，當中大部分以香港銀行同業拆息為基礎，與美國聯邦基金利率高度相關利率高度相關。所以該行估計只要利率每下調 100 個基點，地產股將基礎利潤平均可改善4.1%。

本港地產股中，又以新世界發展（0017）、冠君產業信託（2778）及恒地受惠最多，而坐擁淨現金的信和置業（0083）則是潛在的損失者，因其淨現金頭寸的利息收入將減少。

該行維持對本港地產板塊「中性」評級，相信樓價轉勢將為板塊帶來更佳估值，目前本港地產股的資產淨值折讓達到64%，較以往五年平均值更低。

 

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