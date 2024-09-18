奧園指，受自身及行業環境影響，公司面臨階段性流動性風險，發生部分債務未能及時清償以及項目涉訴的情況。除了上述的未能清償的到期債務外，截至2024年8月31日，公司及子公司涉及多項重大未決訴訟，涉訴金額約569.51 億元，其中融資相關涉訟金額約 486.30 億元，非融資相關涉訟金額約83.22 億元。涉訴總金額較上月底減少約0.63%。

奧園指，前述事項使得公司在一定時間內將面臨支付罰息，銀行賬戶凍結，資產查封、執行拍賣等風險。目前公司正全力推進各項目建設、去化進度，同時也一併協調各方籌措資金，積極同各類型債權人溝通，爭取達成債務化解方案，為日後公司可持續經營提供條件。

上述公告涉及事項未觸發交易所公司債券相關加速清償條款。

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