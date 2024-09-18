摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）出席一個會議時表示，年輕人應該多閱讀，減少把時間投放在社交平台。
戴蒙表示，年輕人應該關掉TikTok、Facebook，這完全是愚蠢並浪費時間。他建議，年輕人應該善用時間，廣泛閱讀，多看歷史書籍。
他又指，他對學生的建議是：「學習、學習、學習、學習、學習、學習、學習。如果你是民主黨人，就去讀共和黨的觀點。好的觀點。如果你是共和黨人，那去讀民主黨的吧。 」
事實上，有別於大多數企業主管，戴蒙在社群媒體上相對低調。除了LinkedIn之外，戴蒙不使用Facebook、X（前稱 Twitter）或TikTok等其他社交平台。然而，他承認在2021年用假用戶名註冊了一個Instagram帳號。
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