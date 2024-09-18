證券總會表示，下調最低上落價位以後，由於買賣盤會被分散，於報價機所看到的排盤一定較以往少，這對可見流動性造成負面影響，有礙價格發現，亦可能抑制了某類投資者的交易意欲。該會同意港交所在建議時已考慮以上因素並篩選出受影響股票，不是盲目將所有證券都納入下調範圍的做法。

若聯交所於檢討第一階段下調最低上落價位成效後決定推行第二階段，該會認為準備時間可少於三個月。

然而，證券總會不同意同一類型的證券採用多價位表模式。該會指，現時市場已缺乏一致性，因為每隻股票都經已要區分：有否提供月度股票期權、每周股票期權、股票期貨、衍生權證，或是否納入雙櫃台模式、可進行賣空、市場波動調節機制、滬港通或港股通名單中等等。如果還要將不同股票劃分不同價位表，可能將「缺乏一致性」演變成「造成混亂」。該會認為，所有證券需採用單一價位表模式以維持港股市場簡單低成本的市場結構。

此外，證券總會亦對報價規則持不同意見。該會指出，現時交易系統買賣盤輸入的限價是最佳排盤的 ±24價位之內，但隨著最低上落價位縮小，受影響證券的輸入限價也將收窄。雖然建議附加了3.5% 並以較高者為準的放寛，但亦不能有效將價格限制範圍變回下調前一樣寛闊。舉例：股價為 0.5元的股票，原本最高可輸入格價是0.74元，於下調最低上落價位以後，其最高可輸入格價是0.62元，就算用上3.5% 的放寛也達不了原來的上限。再以股價為 5元的股票為例，其原本最低可輸入格價是4.76元，於下調最低上落價位以後，最低可輸入格價變了4.88元，就算用上3.5% 的放寛亦只下達4.83元，比原來的下限高。換句話說，如果建議被採納，將會使輸入限價收窄，交易效率受影響，或不利市場活動。所以該會建議直接將受影響證券的輸入限價由目前 ±24價位直接提升至 ±48之內，非但簡單易明，亦完美解決限價收窄的問題，該會相信採用以 ±48價位一定會比額外計算 3.5% 更易為從業員及投資者所適應。

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