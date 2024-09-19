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聯儲局減息半厘 符市場預期 料年底前再減半厘

美國聯儲局減息周期正式開始，聯儲局今早凌晨二時公布，把聯邦基金利率調低半厘，至4.75至5厘，符合市場預期。聯儲局2022年3月起分11次共加息5.25厘。另外，根據聯儲局官員預測今年年底時聯邦基金利率的「點陣圖」顯示，官員們預測年底前還會再減息半厘，至4.25至4.5厘。

美國聯儲局議息後，決定減息0.5厘，是超過4年來首次減息。今次減息並非獲一致通過，理事鮑曼（Michelle Bowman）投反對票，她支持減息0.25厘。其餘11位理事則投贊成票。

議息聲明解釋，局方有更大信心通脹正可持續地邁向2%目標，考慮到通脹有進展和平衡風險，所以減息。聯儲局又強調，堅定承諾達致充分就業和令通脹回到2%兩個政策目標，與上次議息時僅承諾令通脹達標不同。

聲明對經濟的判斷與上次議息時相近，重申經濟仍以穩健速度擴張，失業率雖然上升，但仍然在低位，通脹則繼續有些高企。

另外，聯儲局官員預期今年年底失業率會上升至4.4%，較6月時預測高0.4個百分點。通脹率預測降至2.3%，較6月預測低0.3個百分點。GDP增長2%，較6月時預測低0.1個百分點。2025年底聯邦基金利率預測為3.25至3.5厘，較6月時預測低了0.75厘。

美國聯儲局大幅減息0.5厘之後，美股隨即抽升，道指和標普500指數曾創新高，但之後升幅明顯收窄。其中，道指一度升逾300點至41980點以上，其後升幅收窄至200點以內。標普500指數一度逼近5700點，納斯達克指數升幅曾超過1.1%。金價一度再創新高，現貨金曾企穩每盎司2590美元關口。