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鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」

聯儲局公布減息50基點，點陣圖預示傾向年內兩次會議上至少再減息50基點。主席鮑威爾在記者會上表示，「這一決定反映出我們愈來愈有信心，只要適當調整政策立場，就能在經濟溫和增長、通脹率持續向2%回落的背景下保持勞動力市場的強勁勢頭」。

但鮑威爾同時亦稱，此次減息50基點不代表以後聯儲局會保持這個減息步伐，「我認為任何人都不應該這麼想，別以為『哦，這是個新節奏』」。

受「新節奏」評論影響，美債息和美元先跌後反彈，黃金在升逾每2600美元、創下紀錄新高之後回落。比特幣起初上漲約2%，然後抹去漲幅，在60,000美元附近波動。

鮑威爾稱，勞動力市場狀況非常接近最大就業水平，指標顯示勞動力市場仍然穩健，在下次會議之前聯儲局將拿到另外兩份就業報告，「個人感覺我們不會回到低中性利率水平」，美國經濟處於良好狀態，減息是為了保持這種狀態。

鮑威爾稱，通脹上行風險已經減弱，就業面臨的下行風險已經上升，就業和通脹面臨的風險大致處於平衡，聯儲局沒有任何預設的路徑，聯儲局將繼續逐次會議做出決定，預測中沒有任何跡象表明聯儲局倉促行事，聯儲局會在適當情况下加速、放慢或按下暫停鍵，聯儲局並不認為其落後於形勢。

鮑威爾稱，「我們並未宣布抗通脹取得勝利」，住宅通脹有些拖累，住宅通脹減速慢於我們的預期，通脹其他要素已經表現良好。

聯儲局表示，將保持每月減持債券的速度，繼續從金融體系中擠出過剩流動性。鮑威爾稱，相信聯儲局可以在縮減資產負債表的同時降低利率，「我們不會因為減息而考慮停止縮表。我們知道這兩件事可以同時發生，從某種意義上說，它們都是一種貨幣政策正常化的形式」。

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