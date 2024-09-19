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道指標指創新高 美股先升後倒跌 道指跌103點

美債息上升，美2年期10年期債息連續9日正數，見逾兩年高，美3個月10年期債息倒見兩個月最窄。金龍指數下跌，道指標指創新高，三大指數先升後倒跌。聯儲局減息50基點，點陣圖下調年末利率預期，但鮑威爾暗示不急於再次大幅減息。交易員加大了對聯儲局未來減息步伐的押注。市場目前顯示今年餘下兩次政策會議合計減息幅度約為70個基點。美國抵押貸款利率上周降至兩年來最低水平，引發按揭申請飈升。中國7月減持美國國債，被視為中國托管帳戶所在地的比利時持倉也出現下降。

道瓊斯工業平均指數收跌103點，跌幅0.25%，報41503點。標普500指數收跌16點，跌幅0.29%，報5618點。納斯達克綜合指數收跌54點，或0.32%，報17573點。

蘋果升1.8%，報220.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而微軟跌1%，報430.81元，拖低道指28點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.69元，升1.79%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報159.81元，升0.3%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.43元，跌0.24%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報537.95元，升0.3%，英偉達(美：NVDA)收市報113.37元，跌1.92%，微軟(美：MSFT)收市報430.81元，跌0.99%，Tesla (美：TSLA)收市報227.2元，跌0.29%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報514點。德國DAX指數收跌0.08%，報18711點；法國CAC 40指數跌0.57%，報7444點；英國富時100指數收跌0.68%，報8253點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報5639點。

美國2年期債息曾升最多1.5%，是9月17日後最大升幅，當日升幅為1.81%。高見3.659厘，是9月12日3.6995厘後最高。收市報3.6172厘，是9月12日後收市新高，當日報3.6392厘。連升2日，累計升0.0662厘，對上一次連升2日是8月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月29日。

美國10年期債息曾升最多2.01%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見3.7188厘，是9月10日3.7211厘後最高。收市報3.7038厘，是9月6日後收市新高，當日報3.708厘。連升2日，累計升0.0862厘，對上一次連升2日是9月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月12日。

美2年期10年期債息連續9日正數，曾升最多159.72%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為178.12%。高見10.046基點，是2022年7月1日10.603基點後最高。收市升107.71%，報8.034基點，是2022年6月22日後收市新高，當日報9.386基點。

美3個月10年期債息曾收窄至104.403基點，是7月25日104.106基點後最窄。收市報106.43基點，是7月24日後收市最窄，當日報103.264基點。連升2日，累計升19.711基點，對上一次連升2日是9月13日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月30日。

金龍指數曾跌最多1.1%，是9月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.52%。低見5625.55點，是9月16日5575.95點後最低。今日收市報5639.37點，是9月16日後收市新低，當日報5586.32點。第1日陰燭。

道指曾高見41981.97點，創紀錄新高，曾跌最多0.38%，是9月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.48%。低見41449點，是9月16日41435.17點後最低。收市報41503.1點，是9月13日後收市新低，當日報41393.78點。連跌2日，累計跌118.98點，對上一次連跌2日是9月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月6日。

標指曾高見5689.75點，創紀錄新高。曾跌最多0.35%，是9月16日後最大跌幅，當日跌幅為0.38%。低見5615.08點，是9月17日5614.05點後最低。收市報5618.26點，是9月12日後收市新低，當日報5595.76點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月6日。

納指曾升最多1.16%，是9月12日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見17832.7點，是8月26日17909.09點後最高。納指曾跌最多0.41%，是9月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.15%。低見17556.42點，是9月17日17544.64點後最低。今日收市報17573.3點，是9月12日後收市新低，當日報17569.68點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月29日。

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