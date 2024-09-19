個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報377.24元；阿里巴巴（9988）跌0.33%，折合報82.24元；美團（3690）跌0.3%，折合報127.74元；匯控（0005）升0.52%，折合報68.44元；建行（0939）跌0.56%，折合報5.49元。

道期現升0.398%；標期現升0.64%；納期現升0.95%。日本東證指數現升1.89%；韓國KOSPI指數現跌0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.35%。

VIX指數隔晚升3.52%或0.62點，報18.23點。

紐油現跌0.32%或0.22美元，報70.68美元；布油現跌0.21%或0.16美元，報73.49美元；金價現跌0.02%或0.59美元，報2558.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.32%或30.5美元，報9400.5美元。比特幣現升3.47%或2092.18美元，報62324.41美元；美國10年期債息現升0.4%或0.015厘，報3.7188厘。

今日焦點股份可留意：

金管局4年來首次下調基準利率，減息0.5個百分點。

聯儲局減息半厘，符市場預期，料年底前再減半厘。鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」。

建行（0939）副行長李民辭任。

清晰醫療（1406）：執董謝偉業被提破產呈請。

中人壽（2628）獲批發行最多350億元人民幣資本補充債券。

港交所（0388）倡兩階段下調股票最低上落價位，證券總會贊同大部分建議。

美團（3690）王興：計劃招募6000名應屆畢業生，745萬騎士報酬逾800億人幣。

網民揭美誠曾為東方甄選（1797）代加工月餅，東方甄選：2022年確有合作。

奧園（3883）：截至8月底未能清償到期債務本金約430.7億元。

美的（0300）H股甫上市即納入MSCI指數。

華榮能源（1101）接獲債權人法定要求償債書，索償13.9億元。

港燈（2638）：已採取措施應對極端天氣，料有足夠能力應付至21世紀末。

毅興行（1047）料全年虧損收窄至不多於1900萬元。

卓能（0131）盈喜，料中期最多賺1.7億元。

偉源控股（1343）建議罷免董事黃雷，因連續3個月缺席董事會會議。

國泰（0293）8月載客量增16%至207萬人次，「黃金周」預訂數字理想。

聯想（0992）據報在印度生產人工智能伺服器。

歐舒丹（0973）CEO辭任，另組CEO辦公室委三高層共同負責。

禹洲地產（1628）：重組計劃獲批，下一步待香港及開曼法院裁決。

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