恒指今早低開26點或0.15%，報17633點，大市成交金額25億元；國指今早低開2點或0.05%，報6173點。恒生科技指數開市報3539點，升0.07%。上升股份比例為8.59%，下跌為6.33%，無升跌為85.07%。