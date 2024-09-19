恒指今早低開26點或0.15%，報17633點，大市成交金額25億元；國指今早低開2點或0.05%，報6173點。恒生科技指數開市報3539點，升0.07%。上升股份比例為8.59%，下跌為6.33%，無升跌為85.07%。
藍籌20隻升，38隻下跌，24隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.16%，報4.24元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌1.66%，報8.89元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報80.6元，升2.15%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報39.6元，跌6.82%。
恒指續高於20天線(17544.79點)。科指續高於10天線(3483.72點)、20天線(3485.18點)、50天線(3492.44點)。
聯儲局減息半厘，符市場預期，料年底前再減半厘。鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」。金管局4年來首次下調基準利率，減息0.5個百分點。息口敏感股個別發展。
銀行股
匯控（0005）開市報68元，跌0.22%。
恒生（0011）開市報92.55元，無升跌。
東亞銀行（0023）無成交，報9.52元。
中銀香港（2388）開市報23.85元，無升跌。
渣打集團（2888）開市報79元，升0.51%。
收租股
太古（0019）開市報62.25元，無升跌。
鷹君（0041）無成交，報11.62元。
希慎（0014）開市報12.78元，升0.95%。
太古地產（1972）開市報14.46元，無升跌。
九龍倉置業（1997）無成交，報22.8元。
九龍倉集團（0004）無成交，報19.54元。
領展（0823）開市報38.4元，跌1.03%。
新世界發展（0017）開市報7.12元，無升跌。
新鴻基地產（0016）開市報80.2元，跌0.43%。
長實集團（1113）開市報32.15元，無升跌。
恒地（0012）開市報24.3元，無升跌。
信和置業（0083）開市報8.17元，無升跌。
華置（0127）無成交，報1.16元。
嘉華國際（0173）無成交，報1.67元。
建行（0939）副行長李民辭任。開市報5.55元，跌0.36%。
清晰醫療（1406）：執董謝偉業被提破產呈請。無成交，報0.395元。
中人壽（2628）獲批發行最多350億元人民幣資本補充債券。開市報11.58元，跌0.17%。
港交所（0388）倡兩階段下調股票最低上落價位，證券總會贊同大部分建議。開市報225.2元，無升跌。
美團（3690）王興：計劃招募6000名應屆畢業生，745萬騎士報酬逾800億人幣。開市報128.8元，升0.16%。
網民揭美誠曾為東方甄選（1797）代加工月餅，東方甄選：2022年確有合作。開市報12.24元，升0.33%。
奧園（3883）：截至8月底未能清償到期債務本金約430.7億元。無成交，報0.111元。
美的（0300）H股甫上市即納入MSCI指數。創上市新高，見60.9元，開市報60.9元，升3.05%。
華榮能源（1101）接獲債權人法定要求償債書，索償13.9億元。無成交，報0.024元。
港燈（2638）：已採取措施應對極端天氣，料有足夠能力應付至21世紀末。開市報5.41元，升0.56%。
毅興行（1047）料全年虧損收窄至不多於1900萬元。無成交，報0.32元。
卓能（0131）盈喜，料中期最多賺1.7億元。無成交，報1.66元。
偉源控股（1343）建議罷免董事黃雷，因連續3個月缺席董事會會議。無成交，報0.082元。
國泰（0293）8月載客量增16%至207萬人次，「黃金周」預訂數字理想。開市報7.93元，無升跌。
聯想（0992）據報在印度生產人工智能伺服器。開市報9.39元，跌0.53%。
歐舒丹（0973）CEO辭任，另組CEO辦公室委三高層共同負責。停牌。
禹洲地產（1628）：重組計劃獲批，下一步待香港及開曼法院裁決。無成交，報0.063元。
破頂股包括，美的（0300）創上市新高，見60.9元，開市報60.9元，升3.05%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.2元，開市報1.2元，無升跌；華夏亞投債（3141）創52周高，見14.89元，開市報14.89元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）開市報0.14元，升16.67%；新確科技（1063）開市報0.117元，升14.71%；樂思集團（2540）開市報1.66元，升14.48%；興業合金（0505）開市報1.11元，升11%；弘業期貨（3678）開市報1.86元，升10.06%；三和精化（0301）開市報0.68元，升9.68%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.142元，升9.23%；天譽置業（0059）開市報0.013元，升8.33%；星空華文（6698）開市報2.57元，升7.98%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報1.13元，升7.62%。
下跌異動股，包括，懶豬科技（8379）開市報0.077元，跌8.33%；宋都服務（9608）開市報0.116元，跌7.94%；澳至尊（2031）開市報0.236元，跌7.45%；佳兆業美好（2168）開市報1.74元，跌6.95%；蔚來（9866）開市報39.6元，跌6.82%；北方礦業（0433）開市報0.015元，跌6.25%；康方生物（9926）開市報68.5元，跌5.12%。
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