李達志指，港元拆息在聯繫匯率下趨近美元，不過短期拆息亦會受本地市場資金供求，例如資本市場活動、季節性因素等波動。美國減息令環球金融環境趨向寬鬆，有助減輕有借貸中小企和個人負擔的空間。對於傳導至經濟和資金流向本港資本市場的正面幫助，美息下調本地市場利率會有回落空間，對經濟有正面影響，但利率水平並非影響的單一因素，亦要視乎實體經濟、地緣政治等其他因素變化。

李達志表示，未來美國減息步伐仍會有不少變數，視乎通脹是否繼續處於較低水平、勞動市場情況，和經濟對減息的反應，預料市場各項經濟數據將繼續反覆，對不同政治經濟情況敏感，投資者應注意環球波動風險。他又指各主要經濟體貨幣政策未必同步，不能排除環球金融市場會有波動。

其他報道

美國4年來首次減息 A股三大指數高開

恒指低開26點 科指升0.07% 息口敏感股個別發展 美的升3%

港股ADR跌112點 美期升亞股個別發展

道指標指創新高 美股先升後倒跌 道指跌103點

北水增持工行 減持南方恆生科技

鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」

聯儲局減息半厘 符市場預期 料年底前再減半厘