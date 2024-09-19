美國聯儲局減息0.5厘，本地主要銀行料將在下午公布最優惠利率調整，署理金管局總裁李達志表示，本港銀行在加息周期沒有完全反映美息上調幅度，減息幅度和速度也要考慮加息的情況，未必完全同步，不過美國減息0.5厘下，空間會較減息0.25厘為多。銀行調整存貸利率會考慮同業市場資金供求、拆息水平和本身資金結構成本等一系列因素，不過減息周期剛開始，預期在未來一段時間，利率仍會在較高水平。
李達志指，港元拆息在聯繫匯率下趨近美元，不過短期拆息亦會受本地市場資金供求，例如資本市場活動、季節性因素等波動。美國減息令環球金融環境趨向寬鬆，有助減輕有借貸中小企和個人負擔的空間。對於傳導至經濟和資金流向本港資本市場的正面幫助，美息下調本地市場利率會有回落空間，對經濟有正面影響，但利率水平並非影響的單一因素，亦要視乎實體經濟、地緣政治等其他因素變化。
李達志表示，未來美國減息步伐仍會有不少變數，視乎通脹是否繼續處於較低水平、勞動市場情況，和經濟對減息的反應，預料市場各項經濟數據將繼續反覆，對不同政治經濟情況敏感，投資者應注意環球波動風險。他又指各主要經濟體貨幣政策未必同步，不能排除環球金融市場會有波動。
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