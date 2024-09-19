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美債息、美元上升 日圓貶值見近兩周最弱 日股升逾2%

聯儲局減息50基點，美債息全線上升，美匯指數曾升至101.474，見一周高，日圓貶值見近兩周最弱，汽車和電子產品出口股上升，推動日股升逾2%。

日本央行周四也開了為期兩天的政策會議。彭博社調查的經濟學家中，沒有人預計日本央行會調整政策，行長植田和男的講話基調將是市場關注的焦點。

 

彭博社報道，Okasan Securities Co.的高級策略師Rina Oshimo表示，「對於日本股市而言，聯儲局如預期大幅減息但日圓沒有走升可能是理想的結果」，「由於日本央行料將按兵不動，市場注意力可能集中在行長植田和男的講話上」。

 

Invesco Asset Management Ltd.全球市場策略師Tomo Kinoshita表示，「出口相關股票反彈，因為FOMC的決策沒有導致日圓走強，這讓人們松了一口氣」，不過，他表示投資者在日本央行決策前仍持謹慎態度，因此難以大規模建倉。

每美元兌日圓曾升值最多1.17%，升值至143.95日圓，是9月6日144.01日圓後最強。現報143.37日圓，升0.76%。

每百日圓兌港元曾最多1.13%，貶值至5.4151，是9月5日5.4057後最弱。現報5.4363，跌0.74%。

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