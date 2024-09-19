港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌8.56點子至3.61441%，是2023年5月3日後最低，當日報3.55333%。對上一次連跌6日是8月23日，當日拆息報3.9853%。
港元現報7.7948元貶值18點子，曾貶值最多34點子，報7.7964元，亦曾升值最多11點子，報7.7919元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升41.06點子至3.09512%，是9月10日後最高；1星期HIBOR升16.92點子至3.17869%，是9月12日後最高；2星期HIBOR升1.99點子至3.38333%，是9月12日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌9.98點子至3.90232%，是2023年5月3日後最低；6個月期HIBOR跌6.08點子至3.98429%，是2022年9月29日後最低；12個月期HIBOR跌5.28點子至4.00769%，是2022年9月15日後最低。
美元指數現報101.109升值0.513點或0.51%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.0793%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3793%，連續2日收窄，利差是2024年9月11日後最窄，當日差距為-1.324%。
對上一次連續2日收窄，是2024年9月05日，當日利差報-1.3464%。
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