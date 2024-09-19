恒指今早低開26點，高位升322點，低位跌57點，高低波幅380點。上升股份比例為34.4%，下跌為19%，無升跌為46.59%。

恒指半日升318點或1.81%，報17978點，大市成交金額768億元；國指升115點或1.87%，報6291點。恒生科技指數收報3644點，升3.05%。

藍籌股成交金額391.7億元，佔大市成交51%；科指成份股成交金額207.74億元，佔大市成交27.04%；國指成份股成交金額321.92億元，佔大市成交41.91%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加24.03%，至106.54億元，佔大市成交13.86%。牛熊證成交金額55.95億元，增加51.89%；窩輪成交金額50.58億元，增加3.1%。

藍籌65隻升，15隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升9.33%，收報21.1元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.65%，收報8.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.25元，升7.91%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報41.25元，跌2.94%。

恒指續高於20天線(17562.03點)。科指10天線(3494.26點)升穿20天線(3490.45點)，續高於50天線(3494.55點)。

北水南下合計淨流入22.43億元，較上日增加838.77%，淨流入金額是9月12日30.74億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入55.56億元，對上一次連續3日淨流入是9月3日。北水本月累計流入240.34億元，按月減少42.61%，連續第3個月減少，金額是1月後新低，連續第15個月流入。

聯儲局減息半厘，符市場預期，料年底前再減半厘。鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」。金管局4年來首次下調基準利率，減息0.5個百分點。息口敏感股普遍上升。

銀行股

匯控（0005）收報68.8元，升0.95%。

恒生（0011）收報92.95元，升0.43%。

東亞銀行（0023）收報9.62元，升1.05%。

中銀香港（2388）收報23.65元，跌0.84%。

渣打集團（2888）收報79.9元，升1.65%。

收租股

太古（0019）收報63.15元，升1.45%。

鷹君（0041）收報11.62元，無升跌。

希慎（0014）收報12.56元，跌0.79%。

太古地產（1972）收報14.52元，升0.41%。

九龍倉置業（1997）收報23.05元，升1.1%。

九龍倉集團（0004）收報19.28元，跌1.33%。

領展（0823）收報38.8元，無升跌。

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.21元，升1.26%。

新鴻基地產（0016）收報81.1元，升0.68%。

長實集團（1113）收報32.2元，升0.16%。

恒地（0012）收報24.85元，升2.26%。

信和置業（0083）收報8.04元，跌1.59%。

華置（0127）收報1.17元，升0.86%。

嘉華國際（0173）收報1.68元，升0.6%。

建行（0939）副行長李民辭任。收報5.56元，跌0.18%。

清晰醫療（1406）：執董謝偉業被提破產呈請。收報0.395元，無升跌。

中人壽（2628）獲批發行最多350億元人民幣資本補充債券。收報11.9元，升2.59%。

港交所（0388）倡兩階段下調股票最低上落價位，證券總會贊同大部分建議。收報237.4元，升5.42%。

美團（3690）王興：計劃招募6000名應屆畢業生，745萬騎士報酬逾800億人幣。創52周高，見132.9元，收報132.8元，升3.27%。

網民揭美誠曾為東方甄選（1797）代加工月餅，東方甄選：2022年確有合作。收報12.5元，升2.46%。

奧園（3883）：截至8月底未能清償到期債務本金約430.7億元。收報0.118元，升6.31%。

美的（0300）H股甫上市即納入MSCI指數。創上市新高，見64.8元，收報64.8元，升9.64%。

華榮能源（1101）接獲債權人法定要求償債書，索償13.9億元。收報0.024元，無升跌。

港燈（2638）：已採取措施應對極端天氣，料有足夠能力應付至21世紀末。收報5.38元，無升跌。

毅興行（1047）料全年虧損收窄至不多於1900萬元。收報0.32元，無升跌。

卓能（0131）盈喜，料中期最多賺1.7億元。收報1.66元，無升跌。

偉源控股（1343）建議罷免董事黃雷，因連續3個月缺席董事會會議。收報0.082元，無升跌。

國泰（0293）8月載客量增16%至207萬人次，「黃金周」預訂數字理想。收報7.97元，升0.5%。

聯想（0992）據報在印度生產人工智能伺服器。收報9.38元，跌0.64%。

歐舒丹（0973）CEO辭任，另組CEO辦公室委三高層共同負責。停牌。

禹洲地產（1628）：重組計劃獲批，下一步待香港及開曼法院裁決。收報0.071元，升12.7%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.36元，收報5.36元，升5.3%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7.09元，收報6.93元，升0.43%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見140.8元，收報140.8元，升0.79%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.8元，收報42.8元，升0.38%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.15元，收報1070元，升0.02%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見128.75元，收報128.75元，升1.18%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.22元，收報54.22元，升0.18%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.62元，收報1.58元，升5.33%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見129.8元，收報128元，升10.25%；美的（0300）創上市新高，見64.8元，收報64.8元，升9.64%；美團（3690）創52周高，見132.9元，收報132.8元，升3.27%；人保集團（1339）創52周高，見3.15元，收報3.14元，升2.95%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報5.95元，升0.51%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.47元，收報4.43元，升0.45%；第一太平（0142）創52周高，見4.43元，收報4.42元，升2.31%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.01元，收報5.95元，升0.51%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見219.8元，收報219.8元，升0.46%。

破頂指數成份股包括，美團（3690）創52周高，見132.9元，收報132.8元，升3.27%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報5.95元，升0.51%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.153元，收報0.161元，跌2.42%；綠地香港（0337）低見0.12元，收報0.124元，升0.81%；中國華君（0377）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；中國油氣控股（0702）低見0.046元，收報0.046元，跌8%；太和控股（0718）低見0.016元，收報0.016元，跌20%；北京京客隆（0814）低見0.305元，收報0.305元，跌6.15%；星光文化（1159）低見1.16元，收報1.16元，跌0.85%；希望教育（1765）低見0.153元，收報0.161元，跌2.42%；百勤油服（2178）低見0.051元，收報0.051元，跌19.05%；高視醫療（2407）低見9.4元，收報9.86元，跌1.1%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，中電華大科技（0085）低見0.96元，收報0.98元，升1.03%；國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.1元，升0.92%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見2.86元，收報2.86元，跌5.61%；國銳地產（0108）低見0.25元，收報0.25元，跌7.41%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；漢國置業（0160）低見1.12元，收報1.14元，跌0.87%；青島啤酒股份（0168）低見40元，收報41.9元，升1.58%；華商國際海洋控股（0206）低見0.131元，收報0.135元，跌9.4%；冠忠巴士集團（0306）低見1.45元，收報1.52元，升0.66%；雲遊控股（0484）低見0.6元，收報0.63元，跌10%。

異動股

上升異動股，包括，易生活控股（0223）收報0.11元，升50.68%；泰達生物（8189）收報0.166元，升44.35%；金輪天地控股（1232）收報0.05元，升42.86%；康特隆（1912）收報0.052元，升36.84%；神通機器人教育（8206）收報0.032元，升33.33%；聯旺集團（8217）創52周高，見0.164元，收報0.15元，升27.12%；皓文控股（8019）創52周高，見0.66元，收報0.59元，升25.53%；寶新金融（1282）收報0.14元，升25%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.103元，收報0.102元，升22.89%。

下跌異動股，包括，Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）見52周低0.072元，收報0.073元，跌27.72%；富元國際集團（0542）見52周低0.054元，收報0.062元，跌21.52%；太和控股（0718）創上市新低，見0.016元，收報0.016元，跌20%；匯森家居（2127）收報0.07元，跌19.54%；百勤油服（2178）創上市新低，見0.051元，收報0.051元，跌19.05%；中國派對文化（1532）收報0.052元，跌17.46%；松景科技（1079）收報0.043元，跌17.31%；大森控股（1580）收報0.114元，跌16.18%；新威工程集團（8616）收報0.032元，跌15.79%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.305元，跌15.28%。

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