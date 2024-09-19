Visa指出，超過 15,000 名香港旅客在奧運會期間前往法國旅遊，消費總額逾2,100 萬美元（約1.63億港元），而香港訪法旅客人數及消費金額，與過去12個月的每月平均數字比較，分別上升超過 110% 及接近 80%。與過去12個月的每月平均數字比較，在奧運會期間到法國旅遊的高消費香港旅客人數增加一倍，帶動消費金額上升超過80%。

同時，前往西班牙、意大利及瑞士等鄰近歐洲國家的香港旅客人數及消費金額均有顯著上升。其中以西班牙的增幅最高，與過去12個月的每月平均數字比較，旅客人數和消費金額的增長分別超過 110% 及接近 180%。香港持卡人在法國的消費金額中有超過60% 用於服裝及飾物、百貨公司、零售商品及餐飲。

Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧指，作爲奧運會和殘奧會的全球支付科技合作夥伴，很榮幸能透過體育建立一個更包容的世界，並與來自世界各地的運動員、其支持者和旅客創造共享價值。兩屆奧運花劍金牌得主及 Team Visa 選手張家朗在 2024 年巴黎奧運會中，以鼓舞人心的旅程和傑出的表現連繫全香港。從數據反映的消費及旅遊模式中，亦很高興看到香港旅客對Visa的信任和信心，並以 Visa 作為他們外遊的首選支付方式，並期望在未來透過贊助各種國際及本地體育盛事和音樂會，為 Visa 持卡人帶來更多、更難忘的體驗。

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