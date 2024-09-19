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瑞銀預計鮑威爾傾向繼續減息

聯邦公開市場委員會(FOMC)公布減息半厘，瑞銀投資銀行研究部指，降息50基點基本符合市場預期，超出該行預期。該行指，在新聞發佈會上，該行預計鮑威爾主席將指出降息的理由主要取決於勞動力市場。這聽起來可能並不意外，但鑒於FOMC預計失業率為 4.4%，他們預計失業率會進一步惡化，需要降息來未雨綢繆，該行預計鮑威爾主席傾向於繼續降息，但不會言明即將再次降息50基點。

瑞銀投資銀行研究部指出，在9月FOMC經濟預測總結顯示出意見分歧，9 名成員認為今年降息75基點或更少是合適的。另有 9 名成員認為降息100基點是合適的，這意味著今年還有50基點的降息空間。只有一位成員似乎認為2024年應該再降息75基點。這相當於今天降息50基點，但在今年剩餘兩次會議上恢復更慢的降息步伐。當然這可能是在剩下的兩次會議上一次性降息50基點或分兩次降息25基點，但該行假設為後者。

該行指，2025年底的基金利率為3.4%，基金利率中值降至2.9%，如該行所料，並且與上調後的長期點陣圖中值2.875%一致，這出乎該行的意料。

 

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