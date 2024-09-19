檢查發現，在2號發動機內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞。此外，在發動機的後核心艙部份還觀察到了黑色煙灰，表明存在火警跡象。兩個推力反向器整流罩的底部也發現了燃燒痕跡。

除了第17號次級燃油歧管軟管出現的異常情況外，民航意外調查機構還發現其他五條次級燃油歧管軟管存在金屬編織物磨損或內部結構塌陷的情況。

其後檢查顯示，流向燃油噴嘴的燃油可能通過破裂的次級燃油歧管軟管洩漏。加上其他促成因素，如氧氣的存在和熱源，這可能導致火勢蔓延至附近區域。如未及時發現並處理，此情況及其進一步的故障可能升級為更嚴重的發動機火災，從而對飛機造成廣泛損壞。

民航意外調查機構發言人說，「調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情况及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向」。

民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及事故的調查。

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