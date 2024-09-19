景順投資管理董事總經理固定收益亞太區主管黃嘉誠表示，過去因環球處於加息周期，投資予定存及商業票據資產的全球貨幣基金，於期內能提供可觀的回報，但隨著減息周期開展，貨幣基金的回報減少，投資予貨幣基金的資金或需再覓新投資機會，此時股票、債券及另類資產或會為未來投資者的投資選擇及趨勢。
黃嘉誠提到，美國今凌晨宣布減息50點子，美國減息趨勢確立，而過去兩年資產表現分化，股票尤其美股表現領先其他市場，相反整體固定收益市場於2022年的絕對回報為負10至15%，去年則相較表現平穩，意味著隨著減息周期開展，固定收益資產或能收復過去的跌幅，稱「過去輸咗幾多，未來就會贏返部分返嚟」。
黃嘉誠認為，過去有較多資金流入美股內，香港強積金市場亦同樣。他指出，美國於2022年曾4次加息75點子，而現時美國減息周期確立，認為固定收益資產或為投資者考慮的資產，而過往數據顯示於減息周期下，投資等級類別的固定收益資產的回報率，介乎由高個位數至15%左右。
黃嘉誠更舉例指，假設美國減息200點子，並將其轉化10年期美國國債回報率的話，相應的10年期美國國債回報率會為15%，但實際回報率要視乎美國實質的減息幅度。
黃嘉誠稱，隨著定存回報降低，港股A股估值為全球市場中較低，為全球較為低配的市場，同時強積金亦能投資，相信減息投資者或會重新考慮，如固定收益資產及港股和A股在內的投資選擇。
積金局於今年6月推出「積金易」平台，並按步就班地將不同強積金計劃轉移到平台內。富達國際投資策略董事簡立恒建議，市民祇多利用「積金易」平台，重新審視退休策略。他續指，隨著「積金易」推出便利市民的強積金管理，過去亦就於強積金計劃內引入更多產品作討論，如另類投資。
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