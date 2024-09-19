鄭懷武指，港銀如滙豐、中銀香港等於午間時間宣布調低最優惠利率0.25厘至5.625厘，並將於明日（9 月20日）起生效。由於銀行按揭利率是以最優惠利率為基礎，此意味著住宅按揭利率將從 4.125% 降至 3.875%。根據該行計算，以未償還500萬港元按揭貸款及30年年期計算，置業者每月可節省約 3% 的按揭供款，即供款由24,232港元減至23,512港元。

鄭懷武指，因應美國積極減息及市場基本因素改善，重申對香港住宅市場的正面看法，並預期香港住宅價格在過去3年下跌近30%後，2025及2026年將分別錄得3%及5%的正增長。

該行首選的本地發展商為擁有足夠可售資源的新鴻基地產（0016）及恒地（0012）﹔高息股方面則偏好領展（0823）、嘉里建設（0683）及恒隆地產（0101）。

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