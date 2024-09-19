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世界人才排名香港排第9 重返十大之列 政府：證明教育及引進人才工作有成效

國際管理發展學院發布《2024年世界人才排名》，香港由去年第16位上升至第9位，為2016年以來首次重返十大之列。

瑞士繼續蟬聯榜首，新加坡上升6位排第2，盧森堡下跌1位排第3，中國內地則排第38，較去年上升3位；美國排第21，下跌6位。

香港的3個人才競爭力因素均比去年有所提升，「就緒度」排名由去年第6上升至第4；「投資及發展」由第15升至第13；「吸引力」排名由第32進步至第28。各項指標方面，香港的理科畢業生百分比高踞全球第一，女性勞工參與度排第2；在財務技能、管理教育成效以及管理層薪酬位列全球前5名。

政府發言人表示，香港位列全球前十，證明政府在教育及引進人才方面的工作成效顯著。香港擁有良好的教育基建、享譽國際的大學和優秀的科研人才，教學質量在多項國際比較研究中名列前茅。

另外，截至今年8月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批，同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過15萬人。這些外來的優秀人才及其家人充實了香港的勞動力，亦為本地經濟注入新動力。

 

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