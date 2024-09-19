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致同：去年只有64%大型恒生綜指公司 披露範圍三溫室氣體排放 

致同（香港）會計師事務所發布第13年的《香港企業管治調查報告》，調查報告顯示於2023年，只有64%的大型恒生綜合指數成份股公司披露其範圍三溫室氣體排放，較2022年的69%有所下降，同時亦顯著落後於歐洲的92%披露率。致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，建議港交所（0388）持續努力提供更明確的指引和培訓，同時加強評估上市公司合規情况的機制。

按港交所要求，主板上市公司需於2025財政年度起以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則強制披露「範圍三」的溫室氣體排放及相關氣候信息。創業板上市公司於同期內自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數的成分股），若於2026財年的前一年，已成為成分股達一年，至2026財年起需強制披露。

致同指出，為與國際可持續發展準則理事會（ISSB）頒布的準則接軌，港交所已更新其上市規則，要求所有大型上市公司從2026年1月開始進行更全面的ESG報告。新規則要求公司披露其監控氣候相關風險和機遇的管治流程、氣候相關的風險和機遇對企業的影響、風險管理流程以及範圍三溫室氣體排放的詳細信息。

致同提到，修訂後的氣候披露規則要求企業進行情景分析，以評估不同氣候情景對其運營、供應鏈、收入和成本的影響。而去僅有46%的大型恒生綜合指數成份股公司，進行氣候相關情景分析，整體偏低的披露率表明企業普遍認為，氣候相關情景分析具有挑戰性，尤其涉及基於推測性假設的信息披露。

 

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