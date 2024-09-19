按港交所要求，主板上市公司需於2025財政年度起以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則強制披露「範圍三」的溫室氣體排放及相關氣候信息。創業板上市公司於同期內自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數的成分股），若於2026財年的前一年，已成為成分股達一年，至2026財年起需強制披露。

致同指出，為與國際可持續發展準則理事會（ISSB）頒布的準則接軌，港交所已更新其上市規則，要求所有大型上市公司從2026年1月開始進行更全面的ESG報告。新規則要求公司披露其監控氣候相關風險和機遇的管治流程、氣候相關的風險和機遇對企業的影響、風險管理流程以及範圍三溫室氣體排放的詳細信息。

致同提到，修訂後的氣候披露規則要求企業進行情景分析，以評估不同氣候情景對其運營、供應鏈、收入和成本的影響。而去僅有46%的大型恒生綜合指數成份股公司，進行氣候相關情景分析，整體偏低的披露率表明企業普遍認為，氣候相關情景分析具有挑戰性，尤其涉及基於推測性假設的信息披露。

其他報道

銀河國際：憧憬減息利好內房

瑞穗：美減息50基點為人行減息提供更多空間 人幣升值見近16個月最強

景順：減息趨勢確立 貨幣基金資金或投入固定收益資產

政府報告：國泰A350發動機起火嚴重事故 涉燃油歧管軟管破裂

渣打下調港元最優惠貸款利率、儲蓄戶口利率0.25厘

瑞銀預計鮑威爾傾向繼續減息

Visa︰奧運期間萬五港客赴法消費逾1.6億 日均豪花1800元

半日沽空金額增1倍 阿里沽空增5倍

中銀下調港元最優惠利率0.25厘至5.625厘

恒指半日升318點 科指創兩個月新高 北水流入一周多

匯豐下調港元最優惠利率0.25厘至5.625厘 明日生效