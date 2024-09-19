港股今日價量齊升，成交1487億，是8月30日後最多，北水亦大增9.8倍，見一周最多。三大指數齊見8月30日後最大升幅，恒指國指見8月30日後新高，科指則見7月17日後高，科指連升7日，是近4個月最長升浪。恒指升穿100天線(17873.2點)。科指升穿100天線(3642.96點)、250天線(3624.67點)。

恒指今早低開26點，高位升411點，低位跌57點，高低波幅469點，是8月5日後最闊，當日報503.15點。上升股份比例為41.8%，下跌為23.19%，無升跌為34.99%。

恒指收市升353點或2%，報18013點，大市成交金額1487億元，較上日增加135.83%，是8月30日1734.99億元成交後最多；國指升129點或2.1%，報6305點。恒生科技指數收報3651點，升3.25%。

藍籌股成交金額804.87億元，佔大市成交54.12%；科指成份股成交金額421.7億元，佔大市成交28.35%；國指成份股成交金額661.04億元，佔大市成交44.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.95億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加47.33%，至126.55億元，佔大市成交8.5%。牛熊證成交金額70.01億元，增加90.05%；窩輪成交金額56.54億元，增加15.24%。

藍籌70隻升，11隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升7.77%，收報20.8元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.25%，收報56.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.2元，升7.69%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報41.05元，跌3.41%。

恒指升穿100天線(17873.2點)。科指升穿100天線(3642.96點)、250天線(3624.67點)。

北水南下合計淨流入26.04億元，較上日增加989.86%，淨流入金額是9月12日30.74億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入59.17億元，對上一次連續3日淨流入是9月3日。北水本月累計流入243.95億元，按月減少41.74%，連續第3個月減少，金額是1月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.33%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見18071.1點，是8月30日18202.6點後最高。今日收市報18013.16點，是7月15日後收市新高，當日報18015.94點。連升5日，累計升904.45點，對上一次連升5日是8月13日。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是2021年1月4日。

科指曾升最多3.76%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為4.43%。高見3669.72點，是7月17日3678.67點後最高。今日收市報3651.56點，是7月15日後收市新高，當日報3672.58點。連升7日，累計升214.81點，對上一次連升7日是5月20日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月26日。

國指曾升最多2.5%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見6330.7點，是8月30日6404.45點後最高。今日收市報6305.51點，是8月30日後收市新高，當日報6331.14點。連升5日，累計升322.96點，對上一次連升5日是8月13日。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是4月25日。

午後消息股表現

銀河國際：憧憬減息利好內房。

藍籌內房

中海外（0688）收報11.48元，升4.94%。

龍湖（0960）收報8.51元，升6.91%。

潤地（1109）收報20.8元，升7.77%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.226元，升5.12%。

萬科（2202）收報4.23元，升8.46%。

融創（1918）收報0.99元，升7.61%。

禹洲（1628）收報0.073元，升15.87%。

佳兆業（1638）收報0.115元，升13.86%。

新城發展（1030）收報1.54元，升1.99%。

龍光地產（3380）收報0.82元，升2.5%。

世茂集團（0813）收報0.5元，升5.26%。

雅居樂（3383）收報0.42元，升9.09%。

奧園（3883）收報0.115元，升3.6%。

旭輝（0884）收報0.237元，升4.87%。

富力（2777）收報0.73元，升12.31%。

遠洋集團（3377）收報0.192元，跌2.54%。

政府報告：國泰（0293）A350發動機起火嚴重事故 涉燃油歧管軟管破裂。收報7.97元，升0.5%。

今早及隔晚消息股表現

聯儲局減息半厘，符市場預期，料年底前再減半厘。鮑威爾：不應認為減息50基點是「新節奏」。金管局4年來首次下調基準利率，減息0.5個百分點。

銀行股

匯控（0005）收報68.55元，升0.59%。

恒生（0011）收報93元，升0.49%。

東亞銀行（0023）收報9.64元，升1.26%。

中銀香港（2388）收報23.7元，跌0.63%。

渣打集團（2888）創52周高，見80.6元，收報80.35元，升2.23%。

收租股

太古（0019）收報62.45元，升0.32%。

鷹君（0041）收報11.68元，升0.52%。

希慎（0014）收報12.6元，跌0.47%。

太古地產（1972）收報14.44元，跌0.14%。

九龍倉置業（1997）收報23.05元，升1.1%。

九龍倉集團（0004）收報19元，跌2.76%。

領展（0823）收報38.85元，升0.13%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.22元，升1.4%。

新鴻基地產（0016）收報80.6元，升0.06%。

長實集團（1113）收報32.45元，升0.93%。

恒地（0012）收報24.8元，升2.06%。

信和置業（0083）收報8.09元，跌0.98%。

華置（0127）收報1.17元，升0.86%。

嘉華國際（0173）收報1.7元，升1.8%。

科技股

騰訊（0700）收報388.8元，升2.32%。

阿里巴巴（9988）創52周高，見86.5元，收報85.7元，升3.44%。

美團（3690）創52周高，見134.7元，收報133.8元，升4.04%。

小米（1810）收報19.8元，升1.43%。

京東（9618）收報111.8元，升7.19%。

建行（0939）副行長李民辭任。收報5.56元，跌0.18%。

清晰醫療（1406）：執董謝偉業被提破產呈請。收報0.395元，無升跌。

中人壽（2628）獲批發行最多350億元人民幣資本補充債券。收報11.92元，升2.76%。

港交所（0388）倡兩階段下調股票最低上落價位，證券總會贊同大部分建議。收報238.2元，升5.77%。

美團（3690）王興：計劃招募6000名應屆畢業生，745萬騎士報酬逾800億人幣。創52周高，見134.7元，收報133.8元，升4.04%。

網民揭美誠曾為東方甄選（1797）代加工月餅，東方甄選：2022年確有合作。收報12.38元，升1.48%。

奧園（3883）：截至8月底未能清償到期債務本金約430.7億元。收報0.115元，升3.6%。

美的（0300）H股甫上市即納入MSCI指數。創上市新高，見65.4元，收報64.25元，升8.71%。

華榮能源（1101）接獲債權人法定要求償債書，索償13.9億元。收報0.023元，跌4.17%。

港燈（2638）：已採取措施應對極端天氣，料有足夠能力應付至21世紀末。收報5.42元，升0.74%。

毅興行（1047）料全年虧損收窄至不多於1900萬元。見52周低0.32元，收報0.32元，無升跌。

卓能（0131）盈喜，料中期最多賺1.7億元。收報1.61元，跌3.01%。

偉源控股（1343）建議罷免董事黃雷，因連續3個月缺席董事會會議。收報0.082元，無升跌。

國泰（0293）8月載客量增16%至207萬人次，「黃金周」預訂數字理想。收報7.97元，升0.5%。

聯想（0992）據報在印度生產人工智能伺服器。收報9.38元，跌0.64%。

歐舒丹（0973）CEO辭任，另組CEO辦公室委三高層共同負責。停牌。

禹洲地產（1628）：重組計劃獲批，下一步待香港及開曼法院裁決。收報0.073元，升15.87%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.55元，收報5.32元，升4.52%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7.09元，收報6.65元，跌3.62%；今海國際（2225）創上市新高，見6.46元，收報6.2元，升1.64%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見141.05元，收報141.05元，升0.97%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.86元，收報42.8元，升0.38%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2270元，收報2270元，升0.44%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1316元，收報1316元，升1.98%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81.66元，收報81.66元，升1.82%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.15元，收報1070元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1148.25元，收報1148.25元，升0%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.83元，收報7.83元，升0.06%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.4元，收報18.4元，升0.82%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.1元，收報18.1元，升0.84%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見128.75元，收報128.5元，升0.98%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.22元，收報54.18元，升0.11%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.66元，收報1.55元，升3.33%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見131.8元，收報130元，升11.97%；廣聯科技（2531）創上市新高，見14.48元，收報14.08元，升7.32%；美的（0300）創上市新高，見65.4元，收報64.25元，升8.71%；人保集團（1339）創52周高，見3.17元，收報3.16元，升3.61%；順豐房託（2191）創52周高，見2.88元，收報2.88元，升7.06%；京東物流（2618）創52周高，見10.38元，收報10.3元，升0.59%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見86.5元，收報85.7元，升3.44%；美團（3690）創52周高，見134.7元，收報133.8元，升4.04%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報5.97元，升0.84%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.148元，收報0.149元，跌9.7%；香港食品投資（0060）低見0.41元，收報0.48元，跌2.04%；敏捷控股（0186）低見0.13元，收報0.13元，跌1.52%；綠地香港（0337）低見0.12元，收報0.123元，無升跌；中國華君（0377）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；中播數據（0471）低見0.028元，收報0.028元，跌6.67%；太平洋網絡（0543）低見0.295元，收報0.295元，跌3.28%；中國油氣控股（0702）低見0.046元，收報0.05元，無升跌；太和控股（0718）低見0.016元，收報0.017元，跌15%；北京京客隆（0814）低見0.305元，收報0.325元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，0中電華大科技（0085）低見0.96元，收報0.98元，升1.03%；濱海泰達物流（8348）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.09元，無升跌；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見2.86元，收報2.97元，跌1.98%；國銳地產（0108）低見0.25元，收報0.25元，跌7.41%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.013元，升8.33%；布萊克萬礦業（0159）低見0.079元，收報0.08元，跌1.23%；漢國置業（0160）低見1.12元，收報1.14元，跌0.87%；新時代能源（0166）低見0.037元，收報0.043元，跌2.27%。

異動股

上升異動股，包括，鼎益豐（0612）收報0.325元，升62.5%；PF GROUP（8221）收報0.038元，升58.33%；融眾金融（3963）收報0.385元，升48.08%；泰達生物（8189）收報0.167元，升45.22%；金輪天地控股（1232）收報0.05元，升42.86%；聯旺集團（8217）創52周高，見0.164元，收報0.158元，升33.9%；廣泰國際控股（0844）收報0.4元，升33.33%；中國興業控股（0132）收報0.236元，升30.39%；毅德國際（1396）收報0.36元，升28.57%；康特隆（1912）收報0.048元，升26.32%。

下跌異動股，包括，榮陽實業（2078）收報0.11元，跌35.29%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）見52周低0.07元，收報0.073元，跌27.72%；中國天弓控股（0428）收報0.53元，跌22.06%；德萊建業（1546）收報0.1元，跌21.88%；中國藝術金融（1572）收報0.095元，跌20.17%；國際永勝集團（6663）收報0.36元，跌20%；匯森家居（2127）收報0.07元，跌19.54%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.027元，跌18.18%；懶豬科技（8379）見52周低0.068元，收報0.069元，跌17.86%；富元國際集團（0542）見52周低0.054元，收報0.065元，跌17.72%。

其他報道

致同：去年只有64%大型恒生綜指公司 披露範圍三溫室氣體排放

世界人才排名香港排第9 重返十大之列 政府：證明教育及引進人才工作有成效

銀河國際證券：港銀跟減令人意外並正面 睇好新地、恒地

東亞下調港元最優惠利率0.25厘至5.625厘

銀河國際：憧憬減息利好內房

瑞穗：美減息50基點為人行減息提供更多空間 人幣升值見近16個月最強

景順：減息趨勢確立 貨幣基金資金或投入固定收益資產

政府報告：國泰A350發動機起火嚴重事故 涉燃油歧管軟管破裂

渣打下調港元最優惠貸款利率、儲蓄戶口利率0.25厘

瑞銀預計鮑威爾傾向繼續減息

Visa︰奧運期間萬五港客赴法消費逾1.6億 日均豪花1800元

半日沽空金額增1倍 阿里沽空增5倍

中銀下調港元最優惠利率0.25厘至5.625厘

恒指半日升318點 科指創兩個月新高 北水流入一周多