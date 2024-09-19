許長泰認為，過去一兩年困擾樓市的問題有轉機，但也要視乎專才來港能否繼續支持租務市場、政府有政策增加土地供應等，仍需時間觀察。他認為本港樓價剛需存在，但現時樓價仍稍為偏貴。不過零售物業、寫字樓方面，他認為短期不會明顯改善，除非內地經濟明顯改善，加強消費能力，否則鋪租、寫字樓需求仍會偏弱。

地產股方面，許長泰指市場已提早反映相關預期，今日地產股能否繼續順應減息做好，仍需時間觀察。整體港股而言，他指市場現時已預期至今年底美國續有0.5厘至0.75厘減息幅度，對明年減息預期更大，市場已將未來一年至年半減息預期反映，短期內再推升股市動能不明顯。

此外，許長泰指港股受內地經濟影響較大，現時數據反映內房市場未見明顯改善，投資依靠新經濟投資，要視乎現在至明年，內地會否有新政策刺激將增長帶回5%。他指港股現時不會太差，料在波幅內上落，但恒指要再突破至兩萬點水平，則要內地經濟有好消息，但暫時未見相關利好數據或消息予投資者。

對於美國未來減息趨勢，許長泰指議息聲明顯示當局認為通脹可邁向2%目標，通脹問題受控，但勞動市場轉弱令當局需要轉向積極減息。聯儲局在季度預測估計明年失業率保持約在4厘水平，他認為當局未有準確反映失業率上升的風險，未有解釋今年提早加息，明年加息時間較慢的問題，認為點陣圖參考價值較低。

加上11月議息有總統選舉結果、經濟數據對市場波動的影響等，許長泰認為及後減息幅度的不確定性較大，市場波動性上升。不過，他認為現時美國整體經濟不錯，仍以軟着陸機會最大，近期失業率上升，7月職位空缺降至770萬份，仍高於以往強，經濟是從過熱回到可持續增長水平。他認為減息、軟着陸對股債皆有好，建議股價配置比例可各為五成，可配置政府債券或投資級債券減低波動。

其他報道

恒指收市升353點 成交1487億 北水增9倍 科指升穿250天線連升7日

澳洲會計師公會建議優化新資本投資者入境計劃 允中港投資者認購對方新股

致同：去年只有64%大型恒生綜指公司 披露範圍三溫室氣體排放

世界人才排名香港排第9 重返十大之列 政府：證明教育及引進人才工作有成效

銀河國際證券：港銀跟減令人意外並正面 睇好新地、恒地

東亞下調港元最優惠利率0.25厘至5.625厘

銀河國際：憧憬減息利好內房

瑞穗：美減息50基點為人行減息提供更多空間 人幣升值見近16個月最強