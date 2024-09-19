今年6月至8月的總就業人數為370.85萬人，與5月至7月大致相若。同期的總勞動人口則由382.64萬人上升至383.08萬人，增加約4400人。

失業人數上升至6月至8月的12.23萬人，增加約4500人。期內就業不足人數為47,500人，與5月至7月的數字相同。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，6月至8月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。零售業的失業率維持在4.3%不變。住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%，餐飲服務活動業的失業率微升0.1個百分點至5.1%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。另一方面，一些行業的失業率下跌，尤其是保險業、進出口貿易及批發業和運輸業。

孫玉菡表示，隨着經濟繼續增長，整體勞工市場短期內應會維持偏緊，儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力。

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