阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今日於雲棲大會上宣布，已在全球開源社區上架100多個Qwen 2.5大語言模型，以及全面升級基礎設施，推出一系列包括計算、網絡、數據中心架構在內的創新雲產品及服務，以支持AI模型的蓬勃發展和廣泛應用。
阿里雲智能董事長兼首席執行官吳泳銘表示，阿里雲正以前所未有的強度，投入AI技術的研發和全球基礎設施的建設，目標是建立面向未來的AI基礎設施，以更好地服務全球客戶，幫助釋放商業潛能。
新發布的Qwen 2.5 開源模型參數規模從5億到720億不等，其知識、數學和編碼能力均有提升並能支持超過29種語言，可滿足端側及雲端部署的需求，支持AI在汽車、遊戲、科學研究等各領域的廣泛應用。
Qwen模型系列是阿里雲自研的大語言模型，2023年4月發以來，至今在Hugging Face及阿里開源社區ModelScope等平台的下載量已超過4000萬次；已有超過5萬個模型在Hugging Face上基於Qwen創建。
Qwen 2.5將新增超過100個開源模型，包括基礎模型、指令跟隨模型和擁有多種精度等級及方法的量化模型，涵蓋語言、音頻和視覺等多種模態，以及專門的代碼和數學模型。
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