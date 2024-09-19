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澳門中秋檔期5天錄49.2萬人次入境  大摩：十一檔期料日均賭收9億元

澳門治安警最新數據顯示，今年中秋節檔期由上週六至昨日，即9月14日至18日5天內共錄得 301.9萬人次出入境，旅客佔100萬人次，入境及出境旅客各佔49.2萬人次及50.7萬人次。當中經關閘及港珠澳大橋口岸均錄得逾10萬入境客流。至於中秋節翌日即9月18日，單日出入境旅客人次近15萬，入境旅客佔7.5萬人次。

另十一國慶檔期將至，摩根士丹利發表報告指，料澳門在檔期內的日均賭收會與去年同期相若，在檔期內日均賭收可達9億至9.15億澳門元，料比五一勞動節日均賭收還要強，全月賭收有望達200億澳門元，按年增長1%。日均訪澳旅客數目方面，其估計可達12.9萬人次，中場博彩可恢復至疫情前的114%至115%，貴賓博彩則恢復至疫情前的23%至25%。

該行又指，在其跟進28間酒店在十一檔期的表現而言，入住率與2019年及2023年同一檔期相若。在眾酒店中，由於金沙中國（1928）旗下如倫敦人等酒店正裝修中，因此平均房價表現稍遜。新濠博亞（美：MLCO）位於新濠影匯及W酒店的平均房價及入住率均見改善。澳門博彩的上葡京及Karl Lagerfeld酒店平均房價表現稍弱，但是入住率有輕微改善。

富瑞則指，隨著十一檔期將至，料預訂酒店房表現會改善，但是由於訪澳旅客質素遜於過往，料會影響該檔期的賭收表現。至於在9月15日的一個星期，日均賭收只有5.66億澳門元，其預期餘下月份日均賭收介乎5.2億至5.8億澳門元，因此料9月份全月賭收只有163億至172億澳門元，會較原先預期的168.5億至179.5億澳門元為少。

六大博彩股今日股價全線上升，升幅最大為銀河娛樂（0027），全日升4.49%；金沙中國則升3.97%。

 

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