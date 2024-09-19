貸款方面，大新信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，若減息周期開始，本港貸款利率理應隨之有下調空間，惟需時逐步反映。需要借貸人士可緊貼息口走向，留意市場上不同的貸款產品，並按個人需要靈活考慮不同方案。

就私人分期貸款而言，蔡秀琼指借貸人士現階段可考慮還款期較短的產品，因預期未來利息成本將有下調空間，日後借貸產品或可有更吸引的息率。此外，還可留意一些與港元最優惠利率掛勾的私人循環貸款，由於港元最優惠利率與美國息率變動息息相關，換言之減息對此類貸款產品的借貸成本有較直接的影響。

蔡秀琼表示，當選擇和比較市場上不同貸款產品時，除考慮實際年利率之外，借貸人士亦可細心留意相關條款及額外收費， 循環貸款可隨借隨還，而一般而言在提早清還分期貸款時，均需涉及手續費。

大新銀行同時公布，最優惠利率亦將會下調25點子，並於9月23日生效。

其他報道

中聯重科終止分拆附屬公司上市方案

傳遞娛樂料上年度虧損擴大至最多3.7億元

中原按揭：減息後料按揭貸款每月供款可減3%

大灣區航空新增德島及仙台航線

全日沽空金額增1.5倍 恒生中國企業沽空增61倍

港最新失業率維持3% 符預期

摩根資產管理：減息未必能帶動港樓立即反彈 但看法審慎樂觀

恒指收市升353點 成交1487億 北水增9倍 科指升穿250天線連升7日

澳洲會計師公會建議優化新資本投資者入境計劃 允中港投資者認購對方新股

致同：去年只有64%大型恒生綜指公司 披露範圍三溫室氣體排放

世界人才排名香港排第9 重返十大之列 政府：證明教育及引進人才工作有成效