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大新：3個月港元定存年底前或降至2.5厘至3厘

美國大幅減息0.5厘，港元定存利率料續繼續下調，大新銀行（2356）零售銀行處銀行品部主管文浩霖表示，預計於今年内再度減息機會大，加上臨近年結及銀行對貸款業務保持審慎，再有高息定期存款的機會均較以往低。由於這段時間涉及多項因素，包括銀行自身需求，情况在年底前較爲複雜，以三個月定存預測作例子，定存息口或可能徘徊在2.5至3厘之間。

貸款方面，大新信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，若減息周期開始，本港貸款利率理應隨之有下調空間，惟需時逐步反映。需要借貸人士可緊貼息口走向，留意市場上不同的貸款產品，並按個人需要靈活考慮不同方案。

就私人分期貸款而言，蔡秀琼指借貸人士現階段可考慮還款期較短的產品，因預期未來利息成本將有下調空間，日後借貸產品或可有更吸引的息率。此外，還可留意一些與港元最優惠利率掛勾的私人循環貸款，由於港元最優惠利率與美國息率變動息息相關，換言之減息對此類貸款產品的借貸成本有較直接的影響。

蔡秀琼表示，當選擇和比較市場上不同貸款產品時，除考慮實際年利率之外，借貸人士亦可細心留意相關條款及額外收費， 循環貸款可隨借隨還，而一般而言在提早清還分期貸款時，均需涉及手續費。

大新銀行同時公布，最優惠利率亦將會下調25點子，並於9月23日生效。

 

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