該集團指，受惠於與多個東南亞電商平台的合作關係進一步加深以及對非電商客戶的大力開拓，在剛剛過去的雙9大促期間，極兔速遞在東南亞的整體快遞包裹量實現快速增長，較8月當地的快遞包裹量提升20%以上。與去年促銷季同期對比，多個國家的業務量實現翻倍增長。

極兔速遞副總裁后軍儀表示：「極兔在雙9促銷旺季業務取得穩健增長，反映了東南亞電商市場的潛力巨大，亦見證著極兔在當地的服務品質持續提升。除了加深與電商平台的合作，我們還積極開拓當地的非電商客戶，為更多客戶提供可靠、高效的物流解決方案。我們將進一步完善快遞網絡，加大對服務履約資源的投入，一如既往地提供卓越服務。」。

在東南亞，極兔正積極與更多元化的客戶群體開啟合作關係。在泰國市場，其先後與領先的消費者金融品牌KTC、健康品牌Legacy Corp、屈臣氏，以及蘋果官方授權經銷商SPVI 等達成合作，成為合作物流供應商，負責配送其線上及線下訂單商品。至於在菲律賓，極兔與當地知名電訊商 Dito 達成合作夥伴關係，成為其合作物流供應商並於今年雙9期間實現其配送業務翻倍增長。

為應對東南亞日益增長的業務需求及業務旺季的包裹量高峰，極兔持續加大在當地的建設投入，進一步完善物流網絡。在今年8月底前，極兔對菲律賓全國11個轉運中心進行升級，新增9個集散點，分撥產能提升1.5倍，並儲備了額外1.5倍的第三方運輸資源，以滿足電商促銷期間訂單高峰的分揀、配送和客服需求。在越南，其新增400輛幹線車輛投入營運，公司投資建設的越南北部最大分揀中心即將投入營運。

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