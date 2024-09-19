該協議將允許國泰貨運使用貨運站運力，為進入美國的貨物進行清關，同時可使用貨運站配備的11個大型貨機用穩定式支架，讓飛機無需地面拖車協助亦可停泊及起飛，並附設4個後推式支架可供使用。

公司又指，每個停機位均提供雙重加油栓系統、增強地面安全的照明塔，以及使用再生能源的地面電力系統。此外，貨運站備有針對冬季營運的除冰液，亦有支援回收和循環再用除冰液的基礎設施。

目前國泰貨運使用由當地機場管理局提供的停機位，需與其他往來安克雷奇的航空公司共用。

國泰貨運董事歐永棠說，泰德史蒂文斯安克雷奇國際機場一直作為國泰貨機往來美洲航線的中轉站。是次與NorthLink 的合作關係，進一步加強安克雷奇在國泰網絡的策略重要性。透過這項長期協議，國泰得以利用 NorthLink 私人開發的停機位，以應對寒冬暴風雪的挑戰。他稱，此協議確保國泰獲得專用的閘口通道及具支架支援的可靠停機坪空間，從而提高業務靈活性，為客戶提供穩健可靠的貨運服務。