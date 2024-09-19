德林指，其以亞太及中東地區的家族辦公室為核心，當前在管資產已超過35億美元，並於上海、三藩市、新加坡和日本設有常駐辦事機構。其擬洽購的新加坡財富管理公司於2008年成立，在管資產約26億美元，累積客戶逾400名，服務對象包括印度、中東、瑞士、非洲和歐洲等地的高淨值人士及金融機構。其料今次收購將使雙方在聯合家族辦公室及投資業務上產生協同效應，並將與德林的現有營運及業務佈局相輔相成，實現優勢互補，加快集團發展。

德林控股主席陳寧迪表示，相信，今次收購能夠增強集團在新加坡的影響力，另外此舉還將為集團提高在杜拜的知名度、打開中東市場夯實基石，是集團進行國際佈局的良好契機。這一方面可使集團及客戶立即進入東南亞及中東市場，另一方面可使目標公司及客戶進入亞洲、日本及北美市場，從而擴大雙方的業務覆蓋範圍。其預計至年底客戶逾萬。