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道指、標指創新高 道指升522點 金龍指數創4個月最大升幅

美債息個別發展，美2年期10年期債息差連續10日正數，創兩年3個月高，美3個月10年期債息倒掛見兩個月最窄，金龍指數創4個月最大升幅及兩個月新高，道指、標指創即市及收市新高。英國央行維持利率不變，暗示政策寬鬆將保持漸進步伐。美國初申失業救濟數據強於預期，股市再創紀錄新高。美國財長耶倫稱，聯儲局減息是「積極信號」，貨幣政策仍然具有限制性。前財長薩默斯預計未來幾年的減息幅度料不及聯儲局的點陣圖預測。中國表示將與歐盟繼續推動電動汽車價格承諾協議談判。

道瓊斯工業平均指數收漲522點，升幅1.26%，報42025點。標普500指數收漲95點，升幅1.7%，報5713點。納斯達克綜合指數收漲440點，或2.51%，報18013點。

高盛升3.97%，報503.83美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻126點，而聯合健康跌0.62%，報577.07元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.87元，升3.7%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.14元，升1.45%，亞馬遜(美：AMZN)收市報189.87元，升1.84%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報559.1元，升3.93%，英偉達(美：NVDA)收市報117.87元，升3.96%，微軟(美：MSFT)收市報438.69元，升1.82%，Tesla (美：TSLA)收市報243.92元，升7.35%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.38%，報521點。德國DAX指數收漲1.56%，報19002點；法國CAC 40指數漲2.3%，報7615點；英國富時100指數收漲0.91%，報8328點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.16%，報5873點。

美國2年期債息曾跌最多1.28%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見3.5709厘，是9月18日3.5377厘後最低。收市報3.5813厘，是9月16日後收市新低，當日報3.5509厘。

美國10年期債息曾升最多1.68%，是9月18日後最大升幅，當日升幅為2.01%。高見3.7661厘，是9月5日3.7722厘後最高。收市報3.7131厘，是9月5日後收市新高，當日報3.7269厘。連升3日，累計升0.0956厘，對上一次連升3日是8月28日。

美2年期10年期債息差連續10日正數，高見14.257基點，是2022年6月23日16.424基點後最高。收市報12.762基點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644基點。連升2日，累計升8.894基點，對上一次連升2日是9月13日。

美3個月10年期債息曾收窄至99.1基點，是7月3日94.508基點後最窄。收市報101.279基點，是7月2日後收市最窄，當日報93.932基點。連續3日收窄，累計24.862基點，對上一次連續3日是8月28日。

金龍指數曾升最多4.21%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為4.25%。高見5876.69點，是7月22日5911.54點後最高。收市報5873.5點，是7月22日後收市新高，當日報5888.73點。

道指曾升最多1.58%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見42160.91點，創上市新高，收報42025.19點，創收市價計新高。

標指曾升最多2.05%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.47%。高見5733.57點，創上市新高。收報5713.64點，創收市價計新高。

納指曾升最多3%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為3.08%。高見18099.93點，是7月23日18128.38點後最高。收市報18013.98點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。