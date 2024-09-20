個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.45%，折合報390.26元；阿里巴巴（9988）升4.82%，折合報86.21元；美團（3690）升5.3%，折合報134.52元；匯控（0005）升1.82%，折合報69.69元；建行（0939）升0.41%，折合報5.51元。

道期現跌0.056%；標期現跌0.2%；納期現跌0.26%。日本東證指數現升1.3%；韓國KOSPI指數現升1.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.49%。

VIX指數隔晚跌10.42%或1.9點，報16.33點。

紐油現升0.08%或0.06美元，報72.01美元；布油現跌0.26%或0.19美元，報74.68美元；金價現升0.02%或0.74美元，報2587.48美元；LME 銅期貨隔晚升1.21%或114.5美元，報9515美元。比特幣現跌0.44%或282.68美元，報62759.41美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0056厘，報3.7075厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，怡俊集團控股（2442）、港亞控股（1723）、TAI PING CARPET（0146）、壇金礦業（0621）、新明中國（2699）。

德林控股（1709）擬洽購新加坡財富管理公司，股權值值5000萬美元。

國泰（0293）貨運與NorthLink簽署協議，明年10月起使用其私人開發停機位。

港鐵（0066）與政府就建洪水橋站簽訂項目協議，擬議商住用地佔地8.2公頃。

極兔（1519）在東南亞「雙9大促」錄逾兩成快遞包裹量增長。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲發布逾百個開源Qwen 2.5多模態模型。

中聯重科（1157）終止分拆附屬公司上市方案。

傳遞娛樂（1326）料上年度虧損擴大至最多3.7億元。

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