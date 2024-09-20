恒指今早高開56點或0.32%，報18069點，大市成交金額62億元；國指今早高開11點或0.18%，報6316點。恒生科技指數開市報3649點，跌0.06%。上升股份比例為7.56%，下跌為3.28%，無升跌為89.15%。