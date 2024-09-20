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恒指高開56點 科指跌0.06% 美團創52周高

恒指今早高開56點或0.32%，報18069點，大市成交金額62億元；國指今早高開11點或0.18%，報6316點。恒生科技指數開市報3649點，跌0.06%。上升股份比例為7.56%，下跌為3.28%，無升跌為89.15%。

藍籌34隻升，30隻下跌，18隻無升跌。石藥（1093）升6.18%，報4.98元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌1%，報2.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報36.55元，升2.67%；跌幅最大的是快手（1024）開市報40.85元，跌2.97%。

恒指續高於100天線(17881.05點)。科指續高於100天線(3643.91點)、250天線(3623.03點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）無成交，報1.13元。

港亞控股（1723）無成交，報0.33元。

TAI PING CARPET（0146）無成交，報1.23元。

壇金礦業（0621）停牌。

新明中國（2699）停牌。

德林控股（1709）擬洽購新加坡財富管理公司，股權值值5000萬美元。開市報4.05元，無升跌。

國泰（0293）貨運與NorthLink簽署協議，明年10月起使用其私人開發停機位。開市報7.99元，升0.25%。

港鐵（0066）與政府就建洪水橋站簽訂項目協議，擬議商住用地佔地8.2公頃。開市報27.85元，無升跌。

極兔（1519）在東南亞「雙9大促」錄逾兩成快遞包裹量增長。開市報5.63元，升0.36%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲發布逾百個開源Qwen 2.5多模態模型。開市報86元，升0.35%。

中聯重科（1157）終止分拆附屬公司上市方案。開市報3.9元，升0.78%。

傳遞娛樂（1326）料上年度虧損擴大至最多3.7億元。無成交，報0.032元。

破頂股表現

破頂股包括，人保集團（1339）創52周高，見3.17元，開市報3.17元，升0.32%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.49元，開市報4.49元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見222元，開市報222元，升0.91%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.17元，開市報3.17元，升0.32%；金風科技（2208）創52周高，見4.85元，開市報4.85元，升1.04%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見18.4元，開市報18.4元，升4.31%。

破頂指數成份股包括，美團（3690）創52周高，見135.6元，開市報135.6元，升1.35%。

異動股

上升異動股，包括，HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.104元，升13.04%；嘉藝控股（1025）開市報0.036元，升12.5%；盈滙企業控股（2195）開市報0.115元，升11.65%；建業地產（0832）開市報0.09元，升8.43%；亨鑫科技（1085）開市報1.06元，升8.16%；易生活控股（0223）開市報0.097元，升7.78%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報1.33元，升7.26%；心動公司（2400）開市報20元，升6.95%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.131元，升6.5%；石藥（1093）開市報4.98元，升6.18%。

下跌異動股，包括，中國天弓控股（0428）開市報0.48元，跌9.43%；華星控股（8237）開市報0.017元，跌5.56%；智勤控股（9913）開市報2.23元，跌5.11%；經緯天地（2477）開市報2.3元，跌4.96%；普星能量（0090）平上市低位0.28元，開市報0.28元，跌3.45%；快手（1024）開市報40.85元，跌2.97%；上海實業控股（0363）開市報10.72元，跌2.55%；濰柴動力（2338）開市報11.5元，跌2.21%；昆侖能源（0135）開市報7.3元，跌2.01%。

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