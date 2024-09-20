發言人說，政府會如期在今年年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財務委員會申請撥款，以期首批創科用地於2026年完成平整。創科土地陸續如期到位，將讓本地科企初創有更多發展空間，更有能力吸引境外企業落戶香港，為整個創科業界增強發展動能。

發言人又表示，政府不會、亦不應純粹因個別人士提出司法覆核申請而停止推展裨益社會的項目。政府團隊會全力應對該司法覆核挑戰，期間亦會審慎、務實推展項目，務求減低該個別人士提出的司法覆核對項目進度的影響。

環保署今年5月有條件批准新田科技城環評報告，至上月註冊社工謝世傑表示以廣大公眾利益為前提，以個人身分入稟高等法院提請司法覆核，要求推翻環保署長決定，主要有3項理據，包括環保署長的決定違反環評條例；環保署沒就新田科技城項目擴展部分要求土拓署重新申請研究概要或開展法定諮詢，有違程序公義；以及環評報告不符環評條例的技術備忘錄等法定要求，環保署長有條件批准報告屬違法亦不合理。

發言人強調首階段工程撥款不會包括填塘。一如早前承諾，政府不會在2026／26年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。其他籌備工作包括制定規劃及設計大綱，經諮詢相關持分者後提交城市規劃委員會批准，為相關創科用地作出更詳細的發展指引。

新田科技城是北部都會區的旗艦項目，連同河套區佔地共約600公頃，當中一半屬創科用地。新田科技城將提供約16萬個就業機會、約5萬伙住宅單位，以及完善的交通配套和社區設施。環評報告已就項目產生的環境影響提出緩解及補償措施，當中包括建立三寶樹濕地保育公園，不單達致工程項目下相關濕地的生態功能及承載力沒有淨減少，更可提升現有濕地生態價值。

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