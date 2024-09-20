港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升3.11點子至3.64548%，是9月17日後最高，當日報3.7%。對上一次終止6連跌是9月9日，當日拆息報3.88857%。
港元現報7.7907元升值42點子，曾貶值最多1點子，報7.795元，亦曾升值最多53點子，報7.7896元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升39.99點子至3.495%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升30.99點子至3.48857%，是9月11日後最高；2星期HIBOR升22.04點子至3.60369%，是9月11日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.4點子至3.87833%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌6.92點子至3.91512%，是2022年9月27日後最低；12個月期HIBOR跌7.47點子至3.93304%，是2022年9月14日後最低。
美元指數現報100.578貶值0.036點或0.04%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.07534%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3753%，連續3日收窄，利差是2024年9月11日後最窄，當日差距為-1.324%。
對上一次連續3日收窄，是2024年9月06日，當日利差報-1.3382%。
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