港元現報7.7907元升值42點子，曾貶值最多1點子，報7.795元，亦曾升值最多53點子，報7.7896元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升39.99點子至3.495%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升30.99點子至3.48857%，是9月11日後最高；2星期HIBOR升22.04點子至3.60369%，是9月11日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.4點子至3.87833%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌6.92點子至3.91512%，是2022年9月27日後最低；12個月期HIBOR跌7.47點子至3.93304%，是2022年9月14日後最低。

美元指數現報100.578貶值0.036點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.07534%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3753%，連續3日收窄，利差是2024年9月11日後最窄，當日差距為-1.324%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月06日，當日利差報-1.3382%。

其他報道

據報內地擬進一步放寬一線城市住房限購措施

Bakehouse逆市擴充擬明年底前開5新店 沙田分店投資1300萬

證券時報：內地應出手 降企業融資和居民信貸成本

日本央行維持利率不變

巴菲特再減持美銀

華為三折疊屏手機Mate XT據報甫開售即沽清

渣打：下周MLF利率仍可能下調 有降準空間

中歐同意就電動車關稅進一步磋商 電車股上升

發展局：如期推進新田科技城項目 全力應對該司法覆核挑戰

上證低開0.07% LPR持平符預期 逆回購淨投放3357億

快手曾跌逾4% 股東折讓3.7%減持

恒指高開56點 科指跌0.06% 美團創52周高

Nike更換CEO 由Elliott Hill接任

港股ADR升77點 夜期高水164點 美期跌亞股升

道指、標指創新高 道指升522點 金龍指數創4個月最大升幅