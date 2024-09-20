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恒指半日升261點 創3個月高 成交909億 盈富佔78.4億 人幣升值見16個月最強

美股隔晚再創新高，日韓台港股均上升，今早內地LPR持平，內媒籲出手降融資成本，市場料有降準空間，在岸及離岸人民幣均升值見2023年5月後最強，A股逆市下跌。恒指創3個月高，科指、國指創兩個月高，科指連升8日，是4年最長升浪。北水流入一周最多。半日大市成交909億元。盈富（2800）佔78.4億，是成交最多股份。

恒指今早高開56點，高位升341點，低位升33點，高低波幅308點。上升股份比例為30.95%，下跌為20.11%，無升跌為48.93%。

恒指半日升261點或1.45%，報18275點，大市成交金額909億元；國指升92點或1.47%，報6397點。恒生科技指數收報3717點，升1.8%。

藍籌股成交金額428.73億元，佔大市成交47.16%；科指成份股成交金額281.71億元，佔大市成交30.99%；國指成份股成交金額403.03億元，佔大市成交44.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.8%，至120.47億元，佔大市成交13.24%。牛熊證成交金額61.94億元，減少11.53%；窩輪成交金額58.52億元，增加3.51%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。石藥（1093）升7.46%，收報5.04元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.27%，收報54.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.45元，升8.01%；跌幅最大的是快手（1024）收報41.7元，跌0.95%。

恒指續高於100天線(17883.11點)。科指續高於100天線(3644.58點)。

北水南下合計淨流入29.37億元，較上日增加12.81%，淨流入金額是9月12日30.74億元後最多。連續第4日流入，累計流入88.55億元，對上一次連續4日淨流入是7月23日。北水本月累計流入273.32億元，按月減少34.73%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

人民幣

離岸人民幣曾升值最多0.43%，升值至7.0412元，是2023年5月22日7.0152元後最強。現報7.045元，升值0.38%。連續升值3日，累計升值0.066元，對上一次連續升值3日是9月13日。

在岸人民幣曾升值最多0.28%，升值至7.0428元，是2023年5月24日7.0375元後最強。現報7.0458元，升值0.24%。連續升值6日，累計升值0.075元，對上一次連續升值6日是2023年11月21日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.9%，高見18355.15點，是6月20日18520.37點後最高。連升6日，累計升1166.43點，對上一次連升6日是4月29日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2021年1月5日。

科指曾升最多2.54%，高見3744.31點，是7月15日3747.86點後最高。連升8日，累計升280.42點，對上一次連升8日是2020年8月6日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月27日。

國指曾升最多1.98%，高見6430.37點，是7月15日6514.29點後最高。連升6日，累計升415.43點，對上一次連升6日是4月29日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是4月26日。

個股表現

據報內地擬進一步放寬一線城市住房限購措施。

藍籌內房

中海外（0688）收報11.8元，升2.79%。

龍湖（0960）收報8.84元，升3.88%。

華潤置地（1109）收報21.4元，升2.88%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.239元，升5.75%。

萬科（2202）收報4.41元，升4.26%。

融創（1918）收報1.04元，升5.05%。

禹洲（1628）收報0.076元，升4.11%。

佳兆業（1638）收報0.11元，跌4.35%。

新城發展（1030）收報1.59元，升3.25%。

龍光地產（3380）收報0.82元，無升跌。

世茂集團（0813）收報0.54元，升8%。

雅居樂（3383）收報0.43元，升2.38%。

奧園（3883）收報0.12元，升4.35%。

旭輝（0884）收報0.233元，跌1.69%。

富力（2777）收報0.75元，升2.74%。

花樣年（1777）收報0.048元，跌2.04%。

遠洋集團（3377）收報0.201元，升4.69%。

中歐同意就電動車關稅進一步磋商。

電車股

吉利（0175）收報9.88元，升6.01%。

比亞迪（1211）收報245.2元，升0.08%。

小鵬（9868）收報38.45元，升8.01%。

理想（2015）收報86.6元，升4.15%。

蔚來（9866）收報42.65元，升3.9%。

零跑（9863）收報24.1元，升1.47%。

恒大汽車（0708）收報0.285元，升1.79%。

快手（1024）股東折讓3.7%減持。收報41.7元，跌0.95%。

Nike更換CEO 由Elliott Hill接任。

安踏（2020）收報75.2元，升4.08%。

李寧（2331）收報14.42元，升4.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）收報1.12元，跌0.88%。

港亞控股（1723）收報0.33元，無升跌。

TAI PING CARPET（0146）收報1.23元，無升跌。

壇金礦業（0621）停牌。

新明中國（2699）停牌。

德林控股（1709）擬洽購新加坡財富管理公司，股權值值5000萬美元。收報4.09元，升0.99%。

國泰（0293）貨運與NorthLink簽署協議，明年10月起使用其私人開發停機位。收報8.01元，升0.5%。

港鐵（0066）與政府就建洪水橋站簽訂項目協議，擬議商住用地佔地8.2公頃。收報27.8元，跌0.18%。

極兔（1519）在東南亞「雙9大促」錄逾兩成快遞包裹量增長。收報5.73元，升2.14%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲發布逾百個開源Qwen 2.5多模態模型。創52周高，見89元，收報87.8元，升2.45%。

中聯重科（1157）終止分拆附屬公司上市方案。收報3.99元，升3.1%。

傳遞娛樂（1326）料上年度虧損擴大至最多3.7億元。收報0.038元，升18.75%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見61.34元，收報61.32元，升0.39%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1867元，收報1866.5元，升0.27%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.89元，收報5.48元，升3.01%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見142.05元，收報142.05元，升0.71%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.96元，收報42.8元，無升跌；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1867元，收報1866.5元，升0.27%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1133.45元，收報1132元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1094.15元，收報1093.1元，升0.03%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81.98元，收報81.98元，升0.39%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見25元，收報24.8元，升14.02%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見139元，收報136.3元，升4.85%；廣聯科技（2531）創上市新高，見14.7元，收報14.64元，升3.98%；阿里巴巴（9988）創52周高，見89元，收報87.8元，升2.45%；美團（3690）創52周高，見138.1元，收報135.3元，升1.12%；人保集團（1339）創52周高，見3.2元，收報3.16元，無升跌；順豐房託（2191）創52周高，見2.95元，收報2.95元，升2.43%；京東物流（2618）創52周高，見10.4元，收報10.18元，跌1.17%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報5.99元，升0.34%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見89元，收報87.8元，升2.45%；美團（3690）創52周高，見138.1元，收報135.3元，升1.12%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報5.99元，升0.34%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.144元，收報0.147元，跌1.34%；星島（1105）低見0.185元，收報0.19元，跌4.52%；中國寶力科技（0164）低見0.27元，收報0.285元，跌1.72%；敏捷控股（0186）低見0.125元，收報0.125元，跌3.85%；中國華君（0377）低見0.62元，收報0.62元，跌7.46%；中播數據（0471）低見0.027元，收報0.028元，無升跌；太平洋網絡（0543）低見0.29元，收報0.295元，無升跌；香港華人有限公司（0655）低見0.233元，收報0.233元，跌0.85%；中國唐商（0674）低見0.059元，收報0.064元，跌4.48%；中國派對文化（1532）低見0.044元，收報0.044元，跌20%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，濱海泰達物流（8348）低見0.229元，收報0.23元，跌8%；包浩斯（0483）低見0.224元，收報0.226元，跌1.31%；海港企業（0051）低見4.6元，收報4.85元，跌3%；國銳地產（0108）低見0.22元，收報0.225元，跌10%；天德地產（0266）低見1.9元，收報1.94元，跌3%；包浩斯國際（0483）低見0.224元，收報0.226元，跌1.31%；藍河控股（0498）低見0.07元，收報0.07元，跌17.65%；未來世界控股（0572）低見0.53元，收報0.53元，跌8.62%；億和控股（0838）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%；中國金控（0875）低見1.36元，收報1.36元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，康特隆（1912）收報0.067元，升39.58%；出門問問（2438）收報1.02元，升34.21%；中國新經濟投資（0080）收報0.09元，升32.35%；寶沙發展（1069）收報0.07元，升32.08%；森浩集團（8285）收報0.026元，升30%；久融控股（2358）收報0.022元，升29.41%；千盛集團控股（8475）收報0.305元，升29.24%；長安仁恒（8139）收報1.3元，升28.71%；新華通訊頻媒（0309）收報0.069元，升25.45%；嘉藝控股（1025）收報0.04元，升25%。

下跌異動股，包括，中國生命集團（8296）收報0.022元，跌29.03%；國恩控股（8121）收報1.18元，跌28.05%；超大現代（0682）收報0.018元，跌21.74%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.044元，收報0.044元，跌20%；藍河控股（0498）見52周低0.07元，收報0.07元，跌17.65%；北方礦業（0433）收報0.015元，跌16.67%；中亞烯谷集團（0063）收報0.059元，跌15.71%；偉鴻集團控股（3321）收報0.045元，跌15.09%；富陽（0352）收報0.085元，跌15%；TBKS HLDGS（1960）收報0.205元，跌14.58%；萬里印刷（8385）收報0.131元，跌14.38%。

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