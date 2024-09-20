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康聖環球洽購廣州康丞唯業生物科技公司

康聖環球基因技術（9960）公布，公司正在洽談收購廣州康丞唯業生物科技有限公司及AnchorDx Inc.（基準醫療）各自的100%股權。

截至今日公告發布之時，公司尚未就擬議收購事項簽署任何具有法律約束力的交易文件。根據現有有關擬議收購事項的最新信息，預計擬議收購事項在聯交所上市規則第 14章項下將構成公司的一項須予披露交易。

公司將依照上市規則的規定，於必要時另行刊發公告。

據公開資料，南方醫科大學教授范建兵為基準醫療創始人，亦是廣州康丞唯業生物科技有限公司董事長、廣州基準醫療醫學檢驗所有限公司執行董事。康丞經營范圍包括生物醫療技術研究、生物技術推廣服務、生物技術開發服務、生物技術咨詢等﹔基準醫療則成立於2015年，致力於採用甲基化高通量測序技術進行癌癥早篩早診產品研發、生產和銷售，并提供相應的檢測服務。

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