華僑報告指，從聯儲局的利率決策，傳導到港元最優惠利率決策的傳導效應，在年内約為33%至50%，主要是考慮到美聯儲在上輪的加息周期中，本地銀行並未跟足加息，因此最優惠利率與前端港元拆息的息差仍較窄。另外，由於現時港息已明顯低於美息，相信未來下調的幅度有限，港P下調並不會跟足美聯儲減息幅度。

華僑指，隨着聯儲局進一步減息，短期美元利率將維持下行趨勢。短期內，由於港元貸款需求依然疲軟，且未見強勁的資金流入，港元利率或緊貼美元利率的下行趨勢。展望未來，該行中期觀點仍然是港幣利率的下跌速度將慢於美元利率，尤其是在貸款需求和港元資金流入回暖。

美息預期方面，華僑指減息決議表明聯儲局前置減息行動，增加美國經濟軟着陸的可能性，該行預計今年內美國將再減息0.5厘，即剩下的11月和12月會議均減息 25 個基點，並維持對2025年減息1.25厘的看法。

雖然50個基點的減息幅度超越了大多數經濟師的預測，並未令市場失望，不過美債收益率和美元初期一度意外走高 ，該行認為是因為市場早前的定價已經足夠鴿派，投資者在公開市場委員會會議前已經削減部分頭寸，而聯儲局主席鮑威爾在會後的言論並不是特別鴿派，另外聯儲局點陣圖顯示，2025年中位數預測將有1厘降幅，而市場則已反映了超過1.25厘的降幅。

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