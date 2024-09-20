大摩指，因美聯儲已開始減息週期，並將聯邦基金利率調低50基點至4.875%。由於新地的香港住宅物業敞口較高，佔其資產價值（GAV）的22%，將受益於美國減息。

同時，新地擁有健康的負債比率僅18%，料每減息100個基點，將令新地每股盈利及每股股息可增加4%。目前該股正以資產淨值折讓65%及4.8%的收益率交易，預期有高達80%可能性，新地股價在未來60日內跑贏大市。該行目前給予新地「增持」評級，目標價102元。

大摩對領展同樣維持「增持」評級，目標價41元。該行相信領展股價在未來60天內將跑贏大市，因其香港零售物業運營將維持穩定，維持出租率高達98%。

大摩指，領展股息率達到6.9厘， 跟美國10年期債息相差320個基點，高於長期平均水平。

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