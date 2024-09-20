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大新銀行一周內3個月港元定存息累減0.6厘 

美國周四凌晨宣布減息0.5厘，本港銀行部行銀行亦相繼下調定存優惠。大新銀行今日最新宣布，將3個月及6個月的港元及美元定存息，全部較上日調整後再減多0.3厘。大新銀行宣布，港元一般客戶、VIP客戶、全新VIP客戶的3個月港元定存息，分別下調至3厘、3.1厘及3.3厘；同類客戶的6個月港元定存息，亦分別下調至2.7厘、2.8厘及3厘。

大新銀行同時亦將一般客戶、VIP客戶、全新VIP客戶美元3個月定存息，下調至4.1厘、4.2厘及4.4厘；同類客戶美元6個月定存亦分別下調至3.8厘、3.9厘及3.9厘。

事實上，大新銀行於減息前已3度將港元定存息下調，由9月13日起，於本月17日、19日以及今日均有下調。截至9月13日，當時大新銀行一般客戶、VIP客戶，以及全新VIP客戶的3個月定存息原本為3.6厘、3.7厘和3.9厘，與今日定存息比較的話，三者均減0.6厘；同類客戶於當日的6個月定存息，則分別為3.4厘、3.5厘和3.7厘，與今日定存息比較的話，6個月港元定存息已減0.7厘。

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