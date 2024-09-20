大市成交增18%至1768億元，創4個月高，而當日是涉及MSCI換馬，因而成交高達1917億元，8月30日同為MSCI換馬，成交為1734億元。

盈富（2800）佔149.5億，是成交最多股份，騰訊（0700）、阿里（9988）亦過百億，分別為110億元及107億元，美團（3690）排第4，成81.7億元。

北水流入增30%，一周最多，北水佔大市成交比率為1.9%，是9月12日後高，當日為3.35%。港元變動不大，日內最多僅曾升0.07%，全日上下波幅與近日相若。

全周計，三大指數均升逾5%，科指升逾6%，恒指國指見近5個月最大升幅，科指則為4個月最大升幅。

恒指今早高開56點，高位升341點，低位升33點，高低波幅308點。上升股份比例為38.99%，下跌為24.9%，無升跌為36.1%。

恒指收市升245點或1.36%，報18258點，大市成交金額1768億元，較上日增加18.85%，是5月31日1917.51億元成交後最多；國指升75點或1.21%，報6381點。恒生科技指數收報3703點，升1.43%。

藍籌股成交金額932.92億元，佔大市成交52.76%；科指成份股成交金額532.52億元，佔大市成交30.11%；國指成份股成交金額793.93億元，佔大市成交44.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.64%，至131.17億元，佔大市成交7.41%。牛熊證成交金額68.2億元，減少2.58%；窩輪成交金額62.96億元，增加11.35%。

藍籌75隻升，5隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升10.4%，收報13.38元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.03%，收報55.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.05元，升6.88%；跌幅最大的是快手（1024）收報41.45元，跌1.54%。

恒指續高於100天線(17882.94點)。科指續高於100天線(3644.45點)、250天線(3623.25點)。

北水南下合計淨流入33.99億元，較上日增加30.54%，淨流入金額是9月10日92.89億元後最多，對上一次連續4日淨流入是7月23日。連續第4日流入，累計流入93.17億元。北水本月累計流入277.94億元，按月減少33.63%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

人民幣表現

離岸人民幣曾升值最多0.47%，是9月19日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.49%。升值至7.0387元，是2023年5月22日7.0152元後最強。現報7.0556元，升值0.23%。連續升值3日，累計升值0.0554元，對上一次連續升值3日是9月13日。

在岸人民幣曾升值最多0.28%，是9月19日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.29%。升值至7.0428元，是2023年5月24日7.0375元後最強。收市報7.0575元，是2023年5月23日後收市最強，當日報7.056元。現報7.0575元，升值0.07%。連續升值6日，累計升值0.0633元，對上一次連續升值6日是2023年11月21日。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.9%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.33%。高見18355.15點，是6月20日18520.37點後最高。收市報18258.57點，是7月12日後收市新高，當日報18293.38點。連升6日，累計升1149.86點，對上一次連升6日是4月29日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2021年1月5日。

科指曾升最多2.54%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3.76%。高見3744.31點，是7月15日3747.86點後最高。今日收市報3703.84點，是7月12日後收市新高，當日報3782.08點。連升8日，累計升267.09點，對上一次連升8日是2020年8月6日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月27日。

國指曾升最多1.98%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見6430.37點，是7月15日6514.29點後最高。收市報6381.5點，是7月15日後收市新高，當日報6421.67點。連升6日，累計升398.95點，對上一次連升6日是4月29日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是4月26日。

一周表現

恒指本周累升5.12%或889點，升幅是4月26日後最大，當時收市升幅為8.8%；本周表現最佳的是新世界發展（0017），累升19.91%，其次為藥明生物（2269）及理想（2015），分別升15.94%及15.32%。而表現最差的是長建（1038），累跌0.89%，其次為電能實業（0006）及中移動（0941），分別跌0.84%及升1.41%。

國指本周累升5.11%或309點，升幅是4月26日後最大，當時收市升幅為9.1%；成份股全升，本周表現最佳的是理想（2015），累升15.32%，其次為申洲國際（2313）及小鵬（9868），分別升13.48%及11.42%。而表現最差的是極兔速遞（1519），累升0.52%，其次為中移動（0941）及聯想（0992），分別升1.41%及1.73%。

科指本周累升6.44%或224點，升幅是5月03日後最大，當時收市升幅為6.8%；成份股全升，本周表現最佳的是理想（2015），累升15.32%，其次為阿里健康（0241）及商湯（0020），分別升12.54%及12.5%。而表現最差的是閱文（0772），累升1.41%，其次為蔚來（9866）及聯想（0992），分別升1.45%及1.73%。

午後消息股表現

大摩料新地及領展股價未來60天內跑贏大市。新地（0016）收報81.35元，升0.93%。

領展（0823）收報39.3元，升1.16%。

蔚來（9866）李斌：堅持只做純電車 不涉足混能車種。收報42.05元，升2.44%。

康聖環球（9960）洽購廣州康丞唯業生物科技公司。收報1.22元，升0.83%。

今早及隔晚消息股表現

據報內地擬進一步放寬一線城市住房限購措施。

藍籌內房

中海外（0688）收報11.7元，升1.92%。

龍湖（0960）收報8.77元，升3.06%。

華潤置地（1109）收報21.35元，升2.64%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.228元，升0.88%。

萬科（2202）收報4.46元，升5.44%。

融創（1918）收報1.04元，升5.05%。

禹洲（1628）收報0.07元，跌4.11%。

佳兆業（1638）收報0.109元，跌5.22%。

新城發展（1030）收報1.6元，升3.9%。

龍光地產（3380）收報0.82元，無升跌。

世茂集團（0813）收報0.53元，升6%。

雅居樂（3383）收報0.43元，升2.38%。

奧園（3883）收報0.119元，升3.48%。

旭輝（0884）收報0.228元，跌3.8%。

富力（2777）收報0.75元，升2.74%。

花樣年（1777）收報0.047元，跌4.08%。

遠洋集團（3377）收報0.2元，升4.17%。

中歐同意就電動車關稅進一步磋商。

電車股

吉利（0175）收報9.97元，升6.97%。

比亞迪（1211）收報245.2元，升0.08%。

小鵬（9868）收報38.05元，升6.88%。

理想（2015）收報85.45元，升2.77%。

蔚來（9866）收報42.05元，升2.44%。

零跑（9863）收報23.75元，無升跌。

恒大汽車（0708）收報0.28元，無升跌。

快手（1024）股東折讓3.7%減持。收報41.45元，跌1.54%。

Nike更換CEO 由Elliott Hill接任。

安踏（2020）收報74.6元，升3.25%。

李寧（2331）收報14.5元，升4.77%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）收報1.15元，升1.77%。

港亞控股（1723）收報0.33元，無升跌。

TAI PING CARPET（0146）收報1.23元，無升跌。

壇金礦業（0621）停牌。

新明中國（2699）停牌。

德林控股（1709）擬洽購新加坡財富管理公司，股權值值5000萬美元。收報3.96元，跌2.22%。

國泰（0293）貨運與NorthLink簽署協議，明年10月起使用其私人開發停機位。收報8.05元，升1%。

港鐵（0066）與政府就建洪水橋站簽訂項目協議，擬議商住用地佔地8.2公頃。收報27.85元，無升跌。

極兔（1519）在東南亞「雙9大促」錄逾兩成快遞包裹量增長。收報5.77元，升2.85%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲發布逾百個開源Qwen 2.5多模態模型。創52周高，見89元，收報87.2元，升1.75%。

中聯重科（1157）終止分拆附屬公司上市方案。收報4.01元，升3.62%。

傳遞娛樂（1326）料上年度虧損擴大至最多3.7億元。收報0.035元，升9.38%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見61.66元，收報61.66元，升0.95%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1880元，收報1878元，升0.89%；力量發展（1277）創上市新高，見1.37元，收報1.36元，升6.25%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.89元，收報5.49元，升3.2%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.52元，收報14.44元，升1.55%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見142.05元，收報142.05元，升0.71%；安碩印度（2836）創上市新高，見43.34元，收報43.3元，升1.17%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1880元，收報1878元，升0.89%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2297元，收報2297元，升1.19%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1321元，收報1310.5元，跌0.42%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1133.45元，收報1132元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1094.15元，收報1093.1元，升0.03%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見82.66元，收報82.04元，升0.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1148.75元，收報1148.75元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.9元，收報7.9元，升0.89%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.15元，收報18.15元，升0.28%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見26.45元，收報26.45元，升21.61%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見139元，收報120元，跌7.69%；廣聯科技（2531）創上市新高，見14.7元，收報14.12元，升0.28%；人保集團（1339）創52周高，見3.2元，收報3.19元，升0.95%；順豐房託（2191）創52周高，見2.95元，收報2.91元，升1.04%；京東物流（2618）創52周高，見10.4元，收報10.2元，跌0.97%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見89元，收報87.2元，升1.75%；美團（3690）創52周高，見138.1元，收報135.9元，升1.57%；中電（0002）創52周高，見71.4元，收報71.4元，升0.71%；萬洲（0288）創52周高，見6.01元，收報6.01元，升0.67%；創科實業（0669）創52周高，見116.8元，收報116.8元，升4.85%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.167元，收報0.167元，跌1.18%；希教國際控股（1765）低見0.14元，收報0.142元，跌4.7%；21世紀教育（1598）低見0.101元，收報0.102元，跌10.53%；呷哺呷哺（0520）低見0.68元，收報0.71元，跌11.25%；星島（1105）低見0.185元，收報0.21元，升5.53%；彌明生活百貨（8473）低見0.079元，收報0.079元，跌2.47%；中國寶力科技（0164）低見0.27元，收報0.295元，升1.72%；敏捷控股（0186）低見0.125元，收報0.125元，跌3.85%；延長石油國際（0346）低見0.226元，收報0.232元，跌7.2%；中國華君（0377）低見0.62元，收報0.63元，跌5.97%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，海亮國際（2336）低見0.085元，收報0.085元，跌6.59%；濱海泰達物流（8348）低見0.229元，收報0.235元，跌6%；香港中旅（0308）低見0.94元，收報0.94元，跌3.09%；包浩斯（0483）低見0.224元，收報0.227元，跌0.87%；港通控股（0032）低見6.6元，收報6.8元，升1.8%；海港企業（0051）低見4.6元，收報5.01元，升0.2%；國銳地產（0108）低見0.215元，收報0.233元，跌6.8%；閩信集團（0222）低見1.43元，收報1.45元，跌7.05%；博富臨置業（0225）低見4.9元，收報4.9元，跌1.41%；天德地產（0266）低見1.9元，收報1.95元，跌2.5%。

異動股

上升異動股，包括，出門問問（2438）收報1.21元，升59.21%；大眾金融控股（0626）收報1.74元，升37.01%；梅斯健康（2415）收報0.96元，升33.33%；QPL INT'L（0243）收報0.154元，升32.76%；三寶科技（1708）收報0.475元，升31.94%；生活概念（8056）收報0.24元，升26.32%；長安仁恒（8139）收報1.27元，升25.74%；中亞烯谷集團（0063）收報0.088元，升25.71%；森浩集團（8285）收報0.025元，升25%；綠色能源科技集團（0979）收報0.18元，升24.14%；遠見控股（0862）收報0.027元，升22.73%。

下跌異動股，包括，國恩控股（8121）收報1.14元，跌30.49%；勇利投資（1145）收報0.116元，跌26.58%；TBKS HLDGS（1960）收報0.18元，跌25%；申港控股（8631）收報0.62元，跌22.5%；佳華百貨控股（0602）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌20%；富一國際控股（1470）收報0.036元，跌18.18%；中國金融投資管理（0605）創上市新低，見0.095元，收報0.095元，跌17.39%；天潤雲（2167）收報2.09元，跌16.06%；悅達國際控股（0629）收報0.2元，跌14.53%；金輪天地控股（1232）收報0.043元，跌14%；3D MEDICINES（1244）收報2.16元，跌13.94%。

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