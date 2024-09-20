政府統計處公布，8月本港消費物價指數CPI按年增長2.5%，7月同為2.5%，但低過市場預期的增2.6%。
統計處表示，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦與7月份的相應升幅相同。
政府發言人表示，8月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格錄得按年上升，但升幅放緩，基本食品價格進一步微升。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力大致上應會進一步放緩，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情况。
經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的三個月的平均每月升幅為0.6%，與截至7月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。
從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為3.2%、2.2%及1.9%，而7月份的相應升幅分別為3.1%、2.3%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.1%、1.2%及1.3%，在7月份的升幅則分別為1.0%、1.2%及1.4%。
經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至8月止的三個月的平均每月升幅分別為0.8%、0.5%及0.4%，與截至7月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至8月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.2%、0.1%及0.2%，而截至7月止的三個月的相應升幅則均為0.2%。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升20.8%）、電力、燃氣及水（上升4.8%）、住屋（上升3.3%）、交通（上升2.8%）、外出用膳及外賣（上升2.4%）、雜項服務（上升2.2%）、雜項物品（上升0.9%），以及基本食品（上升0.8%）。
另一方面，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.8%），以及耐用物品（下跌0.9%）。
以首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.1%及1.3%。
截至8月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.7%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.3%。
截至8月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.4%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.1%、1.2%及1.5%。
其他報道
本港8月通脹按年增長2.5% 低過預期 基本通脹率升幅亦與7月相同
恒指收市升245點 成交1768億元 僅次於5月MSCI換馬日 盈富騰訊阿里均過百億
老虎證券：美股長牛機會增 料11月再減息半厘 看好息口敏感股