阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今日於年度旗艦活動雲棲大會宣布，通義大模型以生成式AI平台百煉服務超過30萬客戶，較今年5月的9萬客戶顯著提升。
阿里雲同時宣布，與聯合國教科文組織高等教育創新中心（UNESCO-ICHEI）建立合作伙伴關係，以數字化培訓的形式將生成式AI的優勢帶入高等學府。
阿里雲首席技術官周靖人表示，希望與合作伙伴一起以數字化培訓和便捷的雲端解決方案，幫助更多企業和個人用戶解鎖生成式AI的潛能。
此外，阿里雲今日發布專為汽車應用程式而設的艙駕融合大模型解決方案，該解決方案由阿里雲與Nvidia（美：NVDA）及阿里巴巴智慧座艙解決方案供應商斑馬共同開發，將向中國汽車製造商推出，為車主提供更佳的互動體驗。
通過合作，阿里雲的自研大語言模型Qwen與Nvidia DRIVE AGX Orin自動駕駛平台實現深度適配，Nvidia的模型加速技術大幅降低計算成本，將阿里雲模型實時處理複雜任務時的時延降至最低。
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