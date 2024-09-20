中國金監總局公布《金融租賃公司管理辦法》，監管指標方面，按照逆周期監管的思路，將撥備覆蓋率由不低於150%下調為不低於100%，在確保損失準備能夠有效覆蓋預期信用損失的基礎上，支持金融租賃公司加大對實體經濟支持力度。將同業拆借比例規範範圍，由同業拆入業務擴展到同業拆入和同業拆出業務。
另外，金融租賃公司作為不吸收公眾存款的非銀行金融機構，為避免其盲目擴張，《辦法》新增槓桿率、財務槓桿倍數等監管指標。其中，槓桿率指標不得低於6%，財務槓桿倍數指標不得超過10倍。當局並新增租賃應收款撥備率、流動性比例、流動性覆蓋率等指標，進一步完善監管指標體系。對於流動性比例、流動性覆蓋率具體指標計算方式和指標值，當局將結合行業實際，另行研究確定。
此外，金監總局指，金融租賃公司主要出資人持股比例要求由不低於30%提高至不低於51%。主要考慮為從近年監管實踐來，提升主要出資人持股比例有利於壓實股東責任，更好發揮股東資源優勢，促進股東積極發揮支持作用。二是有利於提高決策效率，避免由於股權過度分散導致公司治理失效失衡等問題。三是有利於明確金融機構的大股東和實際控制人，防范股東通過代持、隱瞞一致行動關系等方式規避監管、違規操控甚至掏空金融租賃公司等問題。
同時，為避免出現大股東違規干預金融租賃公司經營管理等問題，《辦法》專門增加了公司治理、股東義務、關聯交易等方面的監管要求，形成金融租賃公司內部和外部的有效制約和良性互動。
其他修訂包括，修改完善主要出資人制度、強化業務分類監管、加強公司治理監管、強化風險管理、規範涉外融資租賃業務，以及完善業務經營規則。
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