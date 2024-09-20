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港交所成立綜合基金平台專責小組 第四季公布更多細節

港交所（0388）宣布成立綜合基金平台專責小組，專責小組將收集成員的寶貴見解和反饋，以完善綜合基金平台的設計，更好地構建平台的未來，小組匯集基金分銷行業中多方專業人士及參與者，該所表示更多細節將於今年第四季公布。港交所聯席主管蘇盈盈表示，港交所能夠創建一個基金分銷網絡，為市場提供更廣泛的產品並提高市場效率，培育更深且廣、更多元化的本地投資基金生態圈。

港交所解釋，綜合基金平台包括一個產品資料庫，涵蓋證監會批准的基金產品，旨在令投資者更便利地獲取基金產品資訊，提高基金投資產品信息透明度。平台亦將提供一個連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以協助基金訂單傳遞、認購和贖回，以及代理人服務等。

專責小組由來自不同基金行業協會和市場參與者的代表組成，包括：聯博香港、東方匯理資產管理香港、亞洲證券業與金融市場協會、貝萊德資產管理北亞、香港中資基金業協會、廣發控股（香港）、香港投資基金公會、景順投資管理、摩根基金（亞洲）及泰康資產管理（香港）。

 

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