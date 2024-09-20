文章日期：2024年9月20日 17:31
上海商業銀行宣布，由下周一（23日）起，將港元最優惠利率由6.125厘下調25點子至5.875厘，同時亦將戶口結餘達1萬元或以上的港元活期儲蓄存款利率，由0.875厘下調至0.625厘。
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