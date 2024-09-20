集團指淨虧損增加主要是由於上游耕作業務的若干資產及投資因下文所述而確認減值虧損約 1.13億元，上財年無減值虧損。另一方面，如果不考慮減值虧損，董事會預期，集團今財年的經營虧損按年將有所減少。

董事會認為，中國的經濟增長繼續受到房地產危機及疫情後市場需求疲弱的拖累；國內產品競爭依然激烈；惡劣天氣狀況持續對集團的上游耕作業務構成威脅；以及持續高企的利率環境顯著增加融資成本並阻礙新投資。

鑑於上述不利情況，集團對上游耕作業務的發展持保守態度，並降低了對耕地和農旅業務未來經營績效的預期。集團根據收益法對上游耕作業務的若干資產及投資進行估值以計算其使用價值，為反映上游耕作業務所受不利因素有關的風險，與上一財政年度的預測相比，管理層根據更加保守的基準編製了利潤和現金流預測，例如預估較低的銷售增長、較低的毛利預測及較高的貼現率，並導致未來現金流下降，因此比較其使用價值令其賬面值出現減值虧損。

其他報道

中移動8月移動業務淨增客戶73萬戶

金發局與北京金融街服務局簽MOU 推動京港金融服務業發展

中國電信8月5G客戶數淨增加314萬戶

中國環境資源盈警 料全年虧損擴大至少一倍

【羅仕揚專欄】金融帶貨行不通？

澳至尊兩執董辭任 續擔任其他職務

久未露面鄭若驊率法律研究院訪泰 增仲裁航空等國際法交流

集友銀行下周一起減最優惠利率0.25厘

長江生命科技委Lance Richard Lee Yuen為行政總監 余英才調任副主席

上海商業銀行減最優惠利率及活期儲蓄利率25點子

聯通8月5G套餐累計2.83億戶

港交所成立綜合基金平台專責小組 第四季公布更多細節

中國金監總局放寬金融租賃公司撥備覆蓋率 增槓桿率、財務槓桿等監管指標

全日沽空金額增39% 盈富沽空增5倍 月內次高

本港8月通脹按年增長2.5% 低過預期 基本通脹率升幅亦與7月相同

阿里雲：生成式AI平台百煉至今服務逾30萬客戶