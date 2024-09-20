亨泰消費品（0197）發盈警，預期集團截至今年6月底止財年錄得淨虧損擴大至約1.96億元，去年同期為虧損1.26億元。
集團指淨虧損增加主要是由於上游耕作業務的若干資產及投資因下文所述而確認減值虧損約 1.13億元，上財年無減值虧損。另一方面，如果不考慮減值虧損，董事會預期，集團今財年的經營虧損按年將有所減少。
董事會認為，中國的經濟增長繼續受到房地產危機及疫情後市場需求疲弱的拖累；國內產品競爭依然激烈；惡劣天氣狀況持續對集團的上游耕作業務構成威脅；以及持續高企的利率環境顯著增加融資成本並阻礙新投資。
鑑於上述不利情況，集團對上游耕作業務的發展持保守態度，並降低了對耕地和農旅業務未來經營績效的預期。集團根據收益法對上游耕作業務的若干資產及投資進行估值以計算其使用價值，為反映上游耕作業務所受不利因素有關的風險，與上一財政年度的預測相比，管理層根據更加保守的基準編製了利潤和現金流預測，例如預估較低的銷售增長、較低的毛利預測及較高的貼現率，並導致未來現金流下降，因此比較其使用價值令其賬面值出現減值虧損。
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